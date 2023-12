PALČA NE BI IZRUČILI MAKEDONIJI, AKO SE USTANOVI JEDAN PROBLEM?! Advokat: Veliko je pitanje kako je uspeo da pređe granicu!

Ministarstvo pravde Severne Makedonije uputilo je zahtev za izručenje Ljupča Palevskog, prvoosumnjičenog za ubistvo devojčice Vanje Đorčevske i Panča Žežovskog.

Pojedini pravni stručnjaci tumače da je postupak njegovog izručenja složen i da bi mogao da traje od tri meseca do godinu dana.

Građani Severne Makedonije, nakon ubistva tinejdžerke, potpisuju peticiju o uvođenju smrtne kazne. O ovoj temi govorio je u emisiji Puls Srbije advokat Aleksandar Radivojević.

foto: Kurir televizija

- Ono što predstoji jeste klasičan postupak ekstradicije. On je sada u rukama države koja ga je uhapsila. Vrlo brzo je uhapšen i veoma efikasnioi to je veoma zanimljivo. Ono što treba da se uradi jeste da se donese posebna odluka od strane nadležnog suda države Turske - rekao je Radivojević i dodao:

Oni će morati celu tu proceduru da sprovedu. Traba razmotriti i zamolnicu koja je stigla iz Makedonije. Ono što mora da se proveri jeste da li je to krivično delo takvo kakvo je učinjeno predviđeno i u zakonu republike Turske. Sasvim je izvesno da jeste, jer je to najteži oblik ubistva tako da je ne očekujem da će to previše trajati, bez obzira na sve eventualne poteze branilaca osumnjienog. Ne verujem da će to trajati više od mesec do dva dana.

foto: printscreen MUP Severne Makedonije, Shutterstock

Ocenio je da je moguće da isplivaju neke zakulisne radnje vezane za slučaj Paleskog, ali da kada krene porcedura nema mesta nekim neočekivanim obrtima.

- Svako će vam reći da će se uvek odgovarati za delo koje se učini. Onda se, u nekim slučajevima odjednom pojavi neki tanak sloj ljudi koji su zaštićeni od toga. Ovaj slučaj ne potpada pod takve slučajeve. Možda će isplivati da je on radio neke tajne radnje u sprezi sa nekim sumnjivim strukturama. Pitanje je kako je on prešao granicu. Vidimo da je sa nekim advokatom išao. Kakve su sve te sprege omogućile stigne do Beograda? Šta je tu sve rađeno? Kada je, međutim, krenula ta pravna procedura tu više nema priče o prikrivenim zakulisnim radnjama, tako da će on morati da odgovara.

01:32 PALČA NE BI IZRUČILI MAKEDONIJI, UKOLIKO SE USTANOVI JEDAN PROBLEM?! Advokat: Veliko je pitanje kako je uspeo da pređe granicu!

Kurir.rs/M.V.

