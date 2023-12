OTAC DONEO DETE DO POLA AMBISA, PA SE VRATIO PO TRUDNU ŽENU I KLONUO Vatrogasac koji je spasavao porodicu, otkrio potresne detalje

Od kad sam čuo glas i plač tog deteta, ne mogu da spavam! Dali smo sve od sebe da spasemo mališana i njegovog oca, a uz pomoć policije i hrabrih građana smo to i uspeli. Nažalost, majku nismo mogli da spasemo, ona je preminula na mestu.

Ovim rečima za Kurir opisuje stravičnu nesreću koja se u petak dogodila u mestu Batrge, a u kojoj je stradala trudnica u devetom mesecom trudnoće Milena F. (32) kad je vozilo u kojem je bila upalo u kanjon reke Ibar, Sahudin Pramenković, komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice u Tutinu.

Građani pomagali

Podsetimo, do nesreće je došlo u petak popodne kada je automobil u kom je bila tročlana porodica iz Tivta sletela s puta u ambis. Milena F., koja je bila suvozač, preminula je na mestu, a njen suprug N. F. (32) i trogodišnji sin spaseni su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, policije i građana!

Spasavanje dečaka foto: RINA

Vatrogasnom jedinicom koja je kobne večeri bila na terenu kod Tutina rukovodio je naš sagovornik komandir Premenković, koji nam je ispričao da je poziv o događaju primio u 19 časova i da je odman na teren otišao sa devet vatrogasaca.

- Dobro poznajem taj teren i sa četiri vozila smo otišli, zajedno sa kolegama iz policije. Kad smo stigli scene su bile zaista teške, taj kanjon je dubok oko 200 metara i nepristupačan je - kaže nam Pramenković:

- Otac je, dok smo mi stigli, pokušao da popne mališana do puta, ali onako povređen doneo ga je do pola uzvišice, tu ga ostavio, i vratio se po trudnu suprugu. Međutim, kada se spustio izgubio je snagu i ostao je da leži. Osam vatrogasaca se odmah spustilo u kanjon, dete je bilo uplašeno, povređeno, plakao je i jedna ekipa vatrogasaca je izvukla prvo njega i doneli ga do saniteta Hitne pomoći, dok su se ostali spustili do oca koji je davao znake života.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Kako nam je objasnio komandir, na licu mesta je bilo mnogo okupljenih građana koji su im pomagali, 17 pripadnika policije, tri policjaca granične policije van dužnosti, koji su se vraćali iz smene i na putu do kuće stali da pomognu, kao i putari koji su se tu zatekli.

Vraćali se od njenih

- Više od 20 građana spustilo se u kanjon s vatrogascima. Svi su se angažovali, ali nažalost, za trudnu ženu je već bilo kasno. Rekao sam momcima iz Hitne pomoći da se spuste dole sa kiseonikom ne bi li spasili i nju, ali jedan dečko iz Hitne se vratio gore u suzama, plakao je kao malo dete jer nije bilo pomoći - prepričava dramatične scene Pamuković.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Porodica se, da podsetimo, vraćala u Crnu Goru u Tivat, gde su živeli, a odakle je N. F., iz posete roditeljima stradale trudnice, koja je iz okoline Niša.

- Milena je sa porodicom bila u poseti kod svojih roditelja, a nesreća se dogodila na izlazu iz tunela u smeru ka Crnoj Gori. Na putu nije bilo tragova kočenja, a istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće. Za volanom auta bio je N. F. - podseća izvor Kurira.

Sudbina Poziv vozača za spas Prema rečima komandira Pramenkovića, ključan je bio poziv vozača koji se kretao iza vozila u kojem je bila porodica. - Iza njih je vozio Muhamed Ugljanin, čovek koji je video sve što se desilo i pozvao odmah policiju. On se i spustio sa spasiocima u kanjon i pomogao sve što je bilo u njegovoj moći - kaže Pramenković i ističe da je njegov poziv bio jako važan, jer je pitanje kad bismo ih uopšte pronašli da nije bilo nikoga na putu, da niko nije video sam momenat sletanja, a tad bi i za oca i sina najverovatnije bilo kasno.

Stanje povređenih Dečak u Beogradu, otac stabilno Otac i mališan su posle nesreće prevezeni u bolnicu u Novom Pazaru i kako je za Kurir ranije rekao dr Ševćet Hajrović, načelnik hirurških grana u Opštoj bolnici Novi Pazar, dete je kod njih dovezeno bez svesti. - Dete je zadobilo tešku povredu glave. Polomljene su kosti lobanje i lica. Bio je u stanju hipotermije, jer mu je telo dugo bilo u ledenoj vodi. Ima povrede mozga, urađen je CT glave, a zbog teškog stanja on je transportovan u Beograd na Neurohiruško odeljenje - rekao je dr Hajrović i dodaje da je otac u stabilnom stanju. - On ima prelom rebara od prvog do sedmog, izliv krvi u pluća, dreniran je i briga o njemu se vodi u Opštoj bolnici Novi Pazar - dodao je naš sagovornik.