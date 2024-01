POLICIJA STALA NA PUT PREVARANTU: Lažno se predstavljao, pa ojadio mnoge firme

Dana 24.01.2024. godine po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje prema osumnjičenom M. R. zbog sumnje da je izvršio više krivični dela Prevara iz čl. 208 KZ.

Naime, postoje osnovi sumnje da je M. R. u periodu od meseca maja 2022. godine sve do lišenja slobode, u više navrata telefonskim putem kontaktirao osobe koje se bave nabavkom i isporukom građevinskog materijala i učestvovanjem u gradnji objekata, lažno se predstavljajući se kao vlasnik različitih firmi koje se bave izgradnjom objekata (između ostalih i kao vlasnik PD Concord West), kojom prilikom je zakazivao poslovne sastanake sa oštećenima na kojima im je predočavao poslovnu saradnju i visoku zaradu, da bi zatim lažnim prikazivanjem činjenica, odnosno koristeći različite izgovore, oštećene dovodio u zabludu da mu je hitno potreban novac koji će im ubrzo vratiti i time ih navodio da mu predaju novčane iznose od 500 do 1500 e, nakon čega bi odlazio sa lica mesta i prekidao dalji kontakt sa oštećenima, čime je do sada pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 5.000 eura.

Osumnjičeni M. R. je saslušan dana 26.01.2024. godine pred postupajućim javnim tužiocem kojom prilikom je izneo svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo da Prvi osnovni sud u Beogradu odredi pritvor prema osumnjičenom u trajanju od 30 dana obrizom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da osobite okolnosti ukazuju da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo će u dokaznom postupku ispitati devet (9) oštećenih, svedoke, eventualno narediti neophodna veštačenja, pribaviti video snimke nadzornih kamera, sprovesti druge dokazne radnje i izvršiti uvid u sve materijalne dokaze, a naročito proveriti da li ima još oštećenih ovim krivičnim delom.

Bonus video:

02:45 KAZNE ZA LAŽNO UPISIVANJE VLASNIKA FIRME MOGU BITI OGROMNE Radovanović: Evo kakav je postupak, ako banka otkrije MALVERZACIJE