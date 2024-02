IMAJU ONI SVOJU TAKTIKU Dobričanin o roditeljima dečaka ubice: Što više analiziram taj slučaj..mislim da će se MAJKA dobro braniti

Advokat Zora Dobričanin komentarisala je za TV Studio B početak suđenja ocu i majci dečaka koji je 3. maja prošle godine pucao u svoje vršnjake u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Krivični postupak protiv oca i majke dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", počelo je 29. januara u Višem sudu u Beogradu. Više javno tužilaštvo roditeljima na teret stavlja da su dečaku ubici omogućili da koristi oružje. Kako je na konferenciji za novinare u Palati pravde u Beogradu rekao glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, otac dečaka je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti pošto je godinu dana pre masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog sina da rukuje vatrenim i vazdušnim oružjem.

Za njega je Tužilaštvo zatražilo maksimalnu kaznu, od 12 godina zatvora. Advokat Zora Dobričanin, komentarisala je početak suđenja, zatražene kazne za roditelje, ali i odluku suda da javnost bude isključenja.

"Tužilački predlog od 12 godina zatvora za krivično delo za koje odgovara otac dečaka, je maksimalna kazna za oca i kazna od 2,5 godine za krivično delo za koje odgovara majka dečaka vezano za prisustvo njenog DNK na čaurama, što je veoma zanimljivo. Ja verujem da će se ona dobro braniti, s obzirom da je DNK stručnjak koja je radila veštačenja mnogih bioloških materijala koji su se sudili godinama, možda čak i decenijama", rekla je Dobričanin.

"Ova tragedija nas je sve uzdrmala iz temelja, verujem da ima mnogo ljudi koji znaju nešto o tome, a neće da se jave da posvedoče, jer ne žele da se mešaju u to. Apelujem na sve, koji imaju bilo kakve podatke za krivično delo ubistva devetoro dece i pripadnika obezbeđenja, da to i kažu. Lično smatram da tu postoji još dosta toga iza što je gurnulo i navelo to dete, da tog dana učini takvo zlo"

"Smatramo da tu ima još ima posla, dosta toga je dobro urađeno. I dalje smatram, što više analiziram slučaj, da je u pitanju teroristički akt. To je zlo nezapamćenih razmera, da dete uđe u svoje odeljenje, i da ubije decu, svoje vršnjake. Ne smemo da dozvolimo da svi oni koji su na bilo koji način povezani sa ovim zločinom, ostanu neprocesuirani i bez kazne", navodi advokat.

foto: Mondo Stefan Stojanović

Dečak ubica će biti saslušan kao svedok

"Dečak je zbog godina u kojima je izvršio zločin ispod radara krivične odgovornosti, dok se njegov otac tereti za obuku u streljani i neadekvatno obezbeđivanje oružja. Dečak, kao neko ko je posećivao streljanu i koristio to oružje, je svedok u postupku koji se vodi protiv njegovog oca. Obzirom, da je privilegovani svedok, on je imao mogućnost da prihvati ili odbije svedočenje, rešio je da prihvati, da da iskaz. Imaju oni očigledno neku svoju taktiku i neke svoje razloge, u šta ne želim da ulazim", kaže advokat i dodaje:

"Ne slažem se jedino sa odlukom Tužilaštva da suđenje bude zatvoreno za javnost, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti od početka suđenja, ali odluka je doneta na bazi velikog broja oštećenih i maloletnih oštećenih lica. Smatram da neki delovi moraju po zakonu biti isključeni, ali bi Tužilaštvo pojedina svedočenja trebalo da otvori za javnost", zaključila je Dobričanin.

Kurir.rs/Mondo/TV Studio B