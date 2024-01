NIJE BILO NIKAKVOG ODAVANJA "DRŽAVNE TAJNE" Zora Dobričanin o NAJTEŽEM SLUČAJU u karijeri: "Imamo dokaze, ali...UŽAS!"

"U karijeri sam imala samo teške slučajeve, svaki iz drugih razloga. Neki zbog same činjenice ko je okrivljeni, neki zbog vrste i težine krivičnog dela, načina izvršenja i vrste dokaza, neki zbog pritiska javnosti i razbuktalih "navijačkih" strasti, gde smo gotovo linčovani kako okrivljeni klijenti, tako i mi branioci", otkrila je u svojoj velikoj ispovesti za Kurir advokatica Zora Dobričanin Nikodinović.

Govoreći o najtežim slučajevima u svojoj karijeri, advokatica tvrdi da je najkompleksnije ipak bilo suđenje po optužnici za krivično delo odavanje državne tajne iz 2001. godine, kojom se okrivljenima stavljalo na teret da su nepozvanim licima učinili dostupnim diskove s podacima o određenim osobama.

foto: Zorana Jevtić

- Okrivljeni su bili Nikola Ćurčić, Radomir Marković, Branko Crni i Milan Radonjić, šefovi nekadašnjeg Resora državne bezbednosti. To je jedan od mnogo predmeta pokrenutih posle petooktobarske "revolucije", kad su pobednici u svom revanšističkom naletu prema prethodnoj vlasti izmislili milion postupaka "protiv bivšeg režima", kako su tada govorili.

- Trudili su se da to bude što zvučnije, pa tako, zamisli, kako to zvuči - odavanje državne tajne. Ali na kraju predstave od toga nije bilo ništa, jer je presuda pravnosnažna oslobađajuća, kao i što su presude za sve moje klijente po tim političkim krivičnim prijavama i optužnicama iz tog vremena.

foto: Zorana Jevtić

Dobričanin ističe da nije dokazano da je došlo do odavanja državne tajne, a čak i da je došlo do odavanja tajni koje su navodno bile na tim spornim diskovima, to ne bi predstavljalo nikakvu opasnost po bezbednost zemlje...

- To je bio iscrpljujući postupak, gde je bila isključena javnost i nisam mogla ni sa kim da se konsultujem i nismo imali tada mogućnost stručnog savetnika kao danas. A, na primer, imali smo s jedne strane u dokazima rezultate najmodernijih dostignuća informacionih tehnologija kakva se primenjuju u tajnim službama, kriptovanje i slično, a s druge strane anahrone propise Državne bezbednosti još iz 70-ih pod koje je trebalo podvesti i kroz koje je trebalo sve to tumačiti... Užasno teško.

