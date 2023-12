ŠOKANTNE TVRDNJE ADVOKATICE ZORE DOBRIČANIN O UBISTVU VANJE (14): "Nema smisla da je cilj bio prodaja majci, mislim da je..."

Tog 27. novembra nestala je devojčica Vanja Đorčevska (14) u Skoplju. Cela Makedonija kao i region bili su uključeni u potragu, a posle osam dana pronađeno je njeno telo, kao i telo frizera iz Velesa Panče Žežovskog (74). Utvrđeno je da su oboje ubijeni, a govorila advokatica Zora Dobričanin govorila o ovom strašnom slučaju koji je potresao Balkan.

Kako je rečeno u emisiji, postoje informacije da dete nije došlo u školu i da je škola kontaktirala majku, advokatica je prokomentarisala da je to jedna od dobrih stvari u celoj situaciji, jer je škola sve pokušala da spreči ovakav ishod.

"Ceo region je zanemeo, a mi polako počinjemo da oguglavamo na ovakve stvari jer su to sve češće pojave. Sad sam čula da je škola obavestila majku što je dobra vest. Da je škola ta koja je zabrinuta za situaciju kad se dete ne pojavi u školi, što znači da su oni pokušali sve da se to spreči. Ali zlo je ušlo u ljude i ne postoje više nikakve mere. Više ne možete da predvidite šta može neko da uradi i ko može da uradi. Ja neću ništa da prejudiciram i hoću da poštujem pretpostavku nevinosti", počela je Zora Dobričanin za TV Prva.

"Ja sam zgrožena pri samoj pomisli da postoje indicije da je otac umešan u to i da je motiv za to novac, to je više nego grozno i gnusno. Mi smo svesni da se i kod nas dešava da su ljudi posle razvoda spremni na sve i svašta i da najviše stradaju deca. Zbog imovine najviše gde su glavni povod nerazrešeni odnosi. Ovo je prevazišlo sve, ona je dete od 14 godina. To je cvetić koji se nije ni razvio. Iskreno reći će neko da je Zora u teorijama zavere. Ne znam da li se sumnjiče isti izvršioci za ubistvo. To može da bude i organizovana kriminalna grupa, ali postoji mogućnost da je u pitanju neka trgovina organima. Posebno zbog priče da je to zbog nekog duga. Vrlo često ljudi koji nestanu završe kao žrtve kao trgovine organima i više se nikad ne pojave. Nažalost organi sa naših podneblja su na visokoj ceni", rekla je Dobričanin i opet pomenula da je strašno ako se ispostavi da je otac umešan u zločin.

foto: screenshot Youtube/telmatv

"Jedino što je sada važno je da te devojčice nema i da tog čoveka nema, a motivi su bitni za organe gonjenja, a za nas je bitno da se desilo nešto strašno što zdrav razum ne može da prihvati. Ceo svet je otišao u katastrofalnu dekadenciju. Ako postoji promil istine u tome da neko svoje dete otima zbog novca, to je previše opasna igra. Uopšte neću da verujem u to da postoji neki takav um, da svoje dete ispreseca, isprepada i ubije zbog para. Izvršioce tamo čeka kazna doživotnog zatvora zbog ovakvog zločina", dodala je Zora Dobričanin.

"Sve informacije mogu da daju samo izvođači, a to da su se uspaničili je informacija koja može da dođe samo iznutra. Ako se to stvarno desilo to znači da je postojala jedna slaba karika i da nisu bili tako organizovani. Ako je bio cilj da je prodaju majci, onda to nema smisla. Ja ipak mislim da je u pitanju ili plaćeno ubistvo ili trgovina organima. Tokom obdukcije utvrdiće se da li je to tačno ili nije, da li neki od organa nedostaje ili ne. Među kolegama smo pričali, pa nam je to bilo najsumnjivije, ali to će se lako videti. Ne bih se ja olako priklonila stavu da je otac umešan bez više dokaza, možda mu se neko svetio. Ja ne mogu da nađem nikakav logičan razlog za ubistvo te devojčice ako je oteta zbog novca. Koliko god da krene po zlu, svi su svesni da je za ubistvo zaprećena ozbiljna kazna. Kako su utvrdili to da je otac dojavio, da li je to neko rekao, ili su veštačili neke telefone..."

