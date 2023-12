MAKEDONSKI TUŽILAC OTKRIO! Osumnjičenima za ubistvo Vanje i Pančeta Žižovskog preti kazna od 10 godina, ali i DOŽIVOTNA!

Makedonski tužilac Gavrilo Bubevski rekao je u jutarnjem proglamu TV Nova da osumnjičenima za ubistvo tinejdžerke Vanje i frizera Pančeta Žižovskog preti kazna od deset godina zatvora, ali i doživotna kazna.

Prema njegovim rečima, danas se očekuje prva krivična prijava protiv osumnjičenih.

"Poslednje informacije su da je određen pritvor uhapšenima od 48 sati, što uključuje i oca Vanje. Troje je priznalo krivicu, a četvrti, za koga imamo dokaze da je umešan, nije ništa priznao. Međunarodna poternica za ubicom je aktivna i čekamo da se to realizuje. Detalji uloge oca su i dalje isti. On je dao sve informacije o kretanju devojčice, kada će biti sama i slično. Otmica devojčice vezana je za koristoljublje, to su isto osumnjičeni rekli, oteli su dete da bi uzeli novac od majke. Posle je nastalo ubistvo, koje je potreslo celu naciju" kaže tužilac Bubevski.

Prema njegovim navodima, otmičari su se uplašili da će policija otkriti njihov plan, pa su ubili devojčicu pre nego što je njena majka obaveštena o otkupu.

"Danas očekujemo prvu krivičnu prijavu, očekujem da vidim šta će se poklopiti da bismo imali celu priču. Mislim da će se prijava samo poklopiti sa pričom osumnjičenih", kaže tužilac.

Osumnjičenima, ističe Bubevski, preti kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije.

"Nikada do sada nije zabeležen ovakav slučaj, ali to ovom slučaju daje na težini" zaključuje Bubevski.

