POLICIJA IH JURI A ONI I DALJE PROVOCIRAJU I BAHATO SE PONAŠAJU Braća Panić objavila snimke iz provoda: Pobegli u Dubai? (VIDEO)

Braća Uroš i Miloš Panić u žiži su javnosti nakon što je za njima raspisana potraga zbog sumnje da su posredovali u lancu prostitucije. Međutim, iako su u bekstvu to ih nije sprečilo da na Instagramu objavljuju snimke iz noćnog provoda.

Naime, na profilu jednog od braće, Miloša Panića, objavljeno je nekoliko snimaka iz kluba, a na jednom se vidi i njegov brat Uroš, koji je takođe u bekstvu.

I Milica, Uroševa supruga, objavljivala je fotografije i snimke na Instagramu iz istog kluba kao i njen dever Miloš, dok je Uroš Panić juče zaključao svoj profil.

00:49 Braća Panić u noćnom provodu

Nije poznato da li su snimke lično oni objavljivali ili je neko uradio to u njihovo ime, ako ima šifre profila. Tako da, braća Panić, dok ih policija juri, i dalje provociraju i ponašaju se bahato.

Pobegli u Dubai?

Na profilu Uroša Panića objavljena je slika sa jednim muškarcem koji je u Dubaiju, sudeći prema fotografijama koje ima na profilu. Prema tome, ne bi bilo neverovatno da su braća Panić pre hapšenja pobegla upravo u Dubai.

foto: Instagram

"Eksluzivna senzuala masaža za muškarce"

Podsetimo, zbog sumnje na posredovanje u lancu prostitucije, uhapšen je drug braće Panić kao i ženska osoba S. L. zbog sumnje da su izvšili isto delo. Oni su za sve usluge korstili salone za masažu, koji su bili paravan za seksualne usluge!

Na profilu, na društvenoj mreži "Instagram" preko koje se ovi saloni reklamiraju vide se fotografije devojaka u donjem vešu koje pružaju usluge masaže muškarcima.

- Ekskluzivna senzualna masaža za muškarce. Zakažite svoj termin u našim salonima - stoji u opisu ovog profila.

U opisima fotografija stoji poziv budućim klijentima da će ih dočekati "ljubazne i izuzetne maserke".

Podsetimo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa policijskim službenicima JRM lišilo je slobode osumnjičene V.S. i S.L. za koje postoji osnovana sumnja da su zajedno sa braćom Urošem Panićem i Milošem Panićem, koji su nekoliko časova pre realizacije hapšenja napustili teritoriju Republike Srbije, izvršili krivično delo Posredovanje u vršenju prostitucije.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene i osumnjičena S.L. i na taj način se dogovarale sa klijentima na koju adresu da dođu.

Osumnjični V.S. je napravio nalog na društvenoj mreži “Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 evra, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.

Cene usluga su odredili osumnjičeni kojima su oštećene odvajale od 50 dosto do 70 odsto zarade, a ostatak zadržavale za sebe. Procenat novca koji je pripadao osumnjičenima su ostavljale u kafiću u Beogradu na vodi ili su po novac na adrese u Zemunu dolazili osumnjičeni i njima bliska lica.