BRAĆA PANIĆ SA POTERNICE POZNATA PO BAHAĆENJU: Na mrežama "lambordžini", splavovi i tetovaže! Pobegli samo par sati pre hapšenja

Braća Uroš i Miloš Panić za kojim je raspisana potraga, a koji su izbegli hapšenje za samo par sati, dobro su poznati javnosti zbog načina na koji se eksponiraju na društvenim mrežamna, ali i policiji i to zbog bahate vožnje i ponašanja.

U policijskoj akciji u kojoj je trebalo da budu uhapšena i braća Panić, razbijen je lanac prostitucije u kom su oni, kako se sumnja, posredovali.

Braća su, inače, veoma aktivna na društvenim mrežama i luksuzni život koji vode prikazan je do detalja na fotografijama i snimcima.

- Narandžasti automobil marke "lamborgini" poznat je i onima koji nemaju društvene mreže zbog mnoštva saobraćajnih prekršajima kojima je vozač ovog automobila ugrozio javni saobraćaj. Povodnom bahate vožnje ovog automobila za čijim je volanom bio uglavnom Uroš Panić nekoliko puta se oglašavao i MUP - kaže izvor Kurira.

Miloš i Uroš Panić foto: Printskrin/Instagram

Policija mu je ranije i oduzela luksuzni narandžasti automobil zbog brojnih snimaka divlje vožnje po beogradskim bulevarima, bahatog preticanja i kršenja saobraćajnih propisa.

Na fotografijama na mrežama Uroš je uglavnom u druđtvu svoje supruge sa kojom ima decu, a slike su sa poznatih splavova i klubova gde su oboje u društvu njegovih prijatelja od kojih je sa nekima i sarađivao.

Takođe, snimke bahate vožnje objavljivala su obojica braće koja su jasno prikazala na koji način ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ali i svoju.

Na sličan način eksponira se i Miloš Panić koji na svom profilu objavljuje uglavnom snimke bahate vožnje, pored skupocenih automobila i sa luksuznih putovanja.

Jedan od najboljih prijatelja Uroša Panića, Vuk Stanković, uhapšen je juče zbog sumnje da je sa braćom Panić izvršili krivično delo Posredovanje u vršenju prostitucije.

Uroš Panić i Vuk Stanković foto: Printskrin/Instagram

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Osumnjični Stanković je napravio nalog na društvenoj mreži “Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 evra, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.

