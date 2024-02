IZBEGNUT UŽAS U KLADOVU: Deda zatečen na delu, policajcu umalo probo stomak šrafcigerom?!

osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati

Jedan kladovski policajac, koji je bio noćas u patroli prilikom hapšenja lopova, samo svojom hitrinom I snalažljivošću uspeo je da izbegne da mu lopov probode stomak ogromnim šrafcigerom!

- Naša patrola je noćas dobila dojavu da lopov ogromnim šrafcigerom buši rezervoare kamiona na jednom trgovinskom parkingu. Policija je otišla i na licu mesta zatekla lopova kako upravo to radi. Pozvali su ga, on je počeo da beži, a policija za njim. Kada ga je patrola sustigla, lopov je stao, okrenuo se I prema našem kolegi koji mu je bio najbliži krenuo svom silinom da ga ubode u stomak šrafcigerom koji je držao u desnoj ruci, a kojim je prethodno bušio rezervoare. Naš kolega je to video i hitro uzmakao uspevši, srećom, da ne zadobije silovit udarac ovim šiljatim predmetom u predelu stomaka - kažu nadležni nezvanično.

Nakon toga, policija je uhapsila lopova T.B.(74) iz okoline Požarevca, zbog sumnje da je počinio krivična dela teška krađa i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Uhapšeni vremešni lopov je iz tri kamiona noćas uspeo, pre hapšenja, da istoči 110 litara dizel goriva.

Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati I on će uz krivičnu prijavu biti predate nadležnom tužilaštvu.

