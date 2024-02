DŽONIĆ SE ŽALI VRHOVNOM SUDU NA DOŽIVOTNU ROBIJU! I dalje tvrdi: Nisam kriv!

Goran Džonić, osuđeni trostruki ubica iz sela Moravac kod Aleksinca žaliće se Vrhovnom sudu u Beogradu na presudu Višeg suda u Nišu kojom je osuđen na doživotnu robiju.

- Žalba Vrhovnom sudu je vanredni pravni lek po zahtevu za zaštitu zakonitosti. Sve se to radi u skladu sa evropskim konvencijama za zaštitu ljudskih prava. Normalno, to bi trebalo ovih dana da se uskladi i koncipira sa branjenikom - rečeno nam je u advokatskoj kancelariji Pešić koja po službenoj dužnosti zastupa Gorana Džonića.

Ovom penzionisanom vatrogascu potvrđena je doživotna robija u Apelacionom sudu u Nišu početkom nedelje. Džonić i njegova odbrana su se žalili na presudu Višeg suda u Nišu tako da je 17. januara veće ovog suda pretreslo njegove navode i izjavu odbrane.

foto: M.S.

Nakon toga je donuta odluka da nema osnova da se on ponovo nađe ispred veća Višeg suda. On je na doživotnu robiju osuđen 13. juna prošle godine. I tada i 17. januara pred Apelacionim sudom je tvrdio da on nije učinio teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (25) 27. septembra 2021. godine.

U Apelacionom sudu su kazali da lica koja su osuđena na kaznu doživotnog zatvora mogu da traže uslovni otpust nakon odležanih 27 godina zatvora.

Glavni dokazi koji su uticali na odluku suda da dobije doživotnu robiju su pištolj na kome je nađen biološki materijal pokojne Lidije Đokić, snimci kamera i novac koji je pronađen na njegovom placu, a koji potioče iz kasnije zapaljenog pasata u vlasništvu Gorana Đokića.