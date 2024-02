BRAĆA PANIĆ LUDUJU PO HRVATSKOJ?! Evo šta o ovom slučaju kaže njihova policija

Kako je moguće da se braća Uroš i Miloš Panić zabavljaju po zagrebačkim noćnim klubovima, o čemu se više puta pisalo, a Srbija ih traži zbog organizovanja lanca prostitucije i za dlaku su izbegli hapšenje u svojoj zemlji?

Na upit Večernjeg lista o braći Panić, MUP se samo pozvao na evropske uredbe "o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka".

- Sledom navedenog, nismo u mogućnosti iznositi detalje koje tražite u upitu, a koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi – rekli su u MUP-u. Uputili su novinare na policiju Srbije, iako je pitanje glasilo je li hrvatskoj policiji poznato da su u Zagrebu dvojica begunaca iz susedne zemlje i jesu li nešto preduzeli po tom pitanju.

Kakva je procedura u takvim slučajevima, hrvatski novinari pitali su poznatog hrvatskog kriminalista Željka Cvrtilu.

- Prvo, to što je za nekim raspisana poternica negde uokolo, ne znači da će on čime uđe u Hrvatsku biti lociran i uhapšen. Puno ljudi s poternice uđe u zemlju, a ako nije na graničnom prelazu proveravan, onda se ne zna da se za njime traga. Govorimo tu o slučajevima da postoji međunarodna poternica, a ako ona nije raspisana, kao što je, čini mi se, u ovom slučaju, gde ona postoji samo na nivou Srbije, Hrvatska za nju ne može da zna. Ali, ukoliko postoji međunarodna poternica, onda Hrvatska, kao članica Interpola, može to videti i na granici identifikovati nekoga kao osobu sa poternice - pojašnjava Cvrtila.

Isto tako, Srbija može putem međunarodne pravne pomoći proslediti Hrvatskoj svoju poternicu i zatražiti da se lociraju. Hrvatski će MUP potom postupiti tako da proveri gde i kada su viđeni na našoj teritoriji. Ne mora, naime, značiti da su još u našoj zemlji - možda su bilo gde u Evropskoj uniji.

- Ako toga nema, one za nas nisu osobe za kojima se traga, osim ako postoji razlog da ih hrvatska policija uhapsi, dakle u slučaju da su počinili krivično delo u našoj zemlji. Ukoliko RH nema razloga da ih traži, i ako nema međunarodne poternice ili zahteva Srbije u tom smeru, oni su za nas slobodni ljudi - zaključuje Željko Cvrtila.

Braća Uroš i Miloš Panić u žiži su javnosti nakon što je za njima raspisana potraga zbog sumnje da su posredovali u lancu prostitucije. Međutim, iako su u bekstvu to ih nije sprečilo da na Instagramu objavljuju snimke iz noćnog provoda.

Naime, na profilu jednog od braće, Miloša Panića, objavljeno je nekoliko snimaka iz kluba, a na jednom se vidi i njegov brat Uroš, koji je takođe u bekstvu.

I Milica, Uroševa supruga, objavljivala je fotografije i snimke na Instagramu iz istog kluba kao i njen dever Miloš, dok je Uroš Panić juče zaključao svoj profil.

