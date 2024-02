OVAKO SE MASKIRAO UBICA MILANA ŠUŠE Muškarac u bež jakni i farmerkama pucao u žrtvu, pa se dao u beg! POLICIJA MU ZA PETAMA (FOTO)

Muškarca koji je u subotu likvidirao Milana Šušu (36) u Zemunu, snimile su nadzorne kamere, a na njima se vidi da je u pitanju muškarac srednje građe.

Osumnjičeni, za kojim policija traga od subote, u trenutku zločina bio je obučen u bež, dužu jaknu i farmerke. Kako se vidi na snimku zločina, do kog je došao Kurir, ubica nije imao kapu na glavi, ali je imao masku preko donjeg dela lica - usta i nosa.

Ubica Milana Šuše foto: Privatna Arhiva

- Vidi se da čovek koji puca ima tamnu, crnu kosu. S obzirom na to da mu je pola lica otkriveno, nije isključena ni mogućnost da je imao silikonsku masku. Takođe, moguće i da je namerno odabrao širu jaknu, kako bi delovao krupnije nego što inače jeste i na taj način zbunio istražitelje - kaže izvor.

Kako dalje dodaje, pištolj je najverovatnije izvukao iz džepa od jakne i kada se približio Šuši ispalio je hitac u njega.

- Pošto je Šuša pao, on ga je overio u glavu - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Ubica je dotrčao do Šuše, čim je ovaj zatvorio kapiju. Šuša ga je video, ali nije imao vremena da odreaguje. Posle ispaljenih hitaca, on je trčeći pobegao u istom pravcu iz kog je i došao do žrtve.

Inače, Šuša je u prethodnom periodu instalirao video nadzor u svoju kuću i dvorište.

Milan Šuša foto: Privatna Arhiva

- Još dok je bio u zatvoru njegovi su instalirali video-nadzor. Bukvalno svaki ćošak dvorišta im je pokriven kamerama, a čuli smo da ih imaju i unutra - ispričale su nam ranije komšije.

Podsetimo, Milan Šuša likvidiran je ispred svoje kuće u Zemunu usred bela dana i to samo sedam dana pošto je izašao iz zatvora. Motivi zločina i dalje nisu poznati.

Likvidacija Šuše foto: Privatna Arhiva

- Ubica je znao da je Milan na slobodi i verovatno je počeo da ga prati čim je izašao na slobodu - rekao je izvor Kurira.

Šuša je, prema rečima komšija, oduvek bio problematičan, a pravio je probleme i u zatvoru.

- Štrajkovao je glađu, slao pisam medijima, a jednom je na robiji bio i unakažen od batina - podsećaju izvori.

Bonus video:

00:16 Milan Šuša (39) ubijen je danas u sačekuši oko 10 sati u Zemunu