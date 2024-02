"SIN IM JE U ZATVORU, KRENUO JE OČEVIM STOPAMA": Isplivali novi detalji o jezivom ubistvu kod Beočina! "OBELEŽIO NAS JE ZLOČIN"

Preksinoć u selu Rakovac kod Beočina došlo je do stravičnog zločina, kada je Branislav R. nasilno upao u kuću svoje bivše supruge Dragane i ubio je na monstruozan način, da bi nakon toga sačekao i bivšu taštu Nadu Četnik, koja je živela zajedno sa ćerkom u porodičnoj kući u Rakovcu i presudio i njoj.

Komšije bliske porodici ispričale su juče da su Branislav i Dragana bili dugi niz godina u braku i da imaju dvoje odrasle dece, međutim ova porodica i ranije se suočavala sa strašnim nasiljem koje su trpele ove dve žene, a dok su sinovi ranije uspešno stajali u odbranu majke, sada nažalost nije imala zaštitu.

Ubijena Drahana foto: Facebook

- Ne verujem da je Branislav ovo planirao, pogotovo što je to veče bio i pijan i verovatno drogiran, verovatno mu je prekipelo kada ga je Dragana ponovo prijavila policiji, ali samo on sad zna šta se tu izdešavalo, iako je očigledno da je to veče došao samo sa jednom namerom, znajući da nema ko da ih sačuva od njega - ispričao je izvor za Kurir.

Jedan od sinova Dragane i Branislava, a Nadin unuk, trenutno se nalazi u zatvoru. Kako su rekla komšije, krenuo je očevim stopama, iako je dobro dete.

- Dragana se plašila za sina, umeo je da dođe kući sa punom torbom, koliko znamo nije koristio psihoaktivne supstance, ali prodavao je drugima, išao je lakšim putem da zaradi. Mladić se uhvatio lošeg društva, skupljali su se tu u selu i znali smo svi čime se bavi, sad je u zatvoru već dva meseca. Nada i Dragana su išle naizmenično u posetu, a sad neće imati ko da ga obiđe - rekao je jedan od meštana ovog sela.

Mesto zločina foto: Nenad Kostić

Kako smo već pisali, drugi sin ubijene i uhapšenog živi u Kini, a tragične vesti javile su mu komšije. Čak su dobri ljudi ovog mesta i ponudili da skupe novac za kartu kako bi mogao što pre da dođe i na večni počinak isprati majku i baku.

- On je divno dete, tačnije obojica su, ali on posebno, hteo je da se skloni valjda od svega, pa je otišao da radi u Kinu, živi tamo sa devojkom i eto šta ga je snašlo, sad je sve spalo na njega - kažu komšije i dodaju da je ubijena Dragana radila u vrtiću.

- Vrtić u kojem je radila ubijena Dragana kao spremačica, ponudio se da plati obe sahrane - kažu komšije.

Ubijena Nada foto: Facebook

Meštani ovog sela još uvek ne mogu da dođu sebi, kako su nam ispričali, u ovom selu svi su živeli kao jedna velika porodica, deca i unuci su im odrasli zajedno, a sada su dočekali da ih obeleži ovakav zločin.

Pa da podsetimo, Branislav je, kako se sumnja, u nedelju oko 20 časova ubio svoju bivšu suprugu na spratu porodične kuće, nakon čega je sišao i sačekao Nadu, koja je u to vreme bila kod komšinice na kafi. Nakon što je žena došla kući, presudio je i njoj, pa odvukao njeno telo na sprat i stavio ga pored ćerkinog tela, a zatim pozvao policiju, prijavio dvostruko ubistvo i sačekao ih sa krvavim nožem u rukama.