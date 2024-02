"OMEO ME KRETEN VLADA BUDALA! VIČEM STANI, ON STISNUO KIK-DAUN" Svađa u autu smrti zemunskog klana, Zver mogao da UBIJE DRAŠKOVIĆA

Sretko Kalinić (48), surovi egzekutor "zemunskog klana", otkrio je pre dve godine detalje o pokušaju ubistva biznismena Andrije Draškovića (58) u oktobru 2004.

Kalinić tvrdi da je tada mogao da ubije Draškovića, ali da ga je u tome omeo Vladimir Milisavljević (42), zvani Vlada Budala.

"Zemunci" su tada rafalima, kod Kvantaške pijace, pucali i pokušali da ubiju Andriju Draškovića, koji je bio u blindiranom vozilu BMW. Napadači su bili u ukradenom "mercedesu" sa registarskim tablicama skinutim sa vojnog vozila (VJP 1410) i nakačenim na "mečku", kojom su sustigli kolonu od tri impozantna "BMW-a" i pretičući je otvorili vatru iz dve automatske puške. Kalinić u svojoj drugoj knjizi "Zemunski klan- ko je ko" navodi da je Andrija Drašković bio van sebe.

foto: Dragan Kadić

- U blindi se izbezumio, je*o ga Vlada Budala što nije stao da mu ja otvorim prozor. Sećaš li se ti, Amigo (Luka Bojović), onog kretena Vlade Budale? Ja vičem da stane, a on stisnuo kik-daun i nije ga pustio do skretanja na Bežanijsku kosu. Kakav debil, kaži? - opisuje neuspeo atentat Kalinić, koji se u knjizi obraća Luki Bojoviću (48), svom nekadašnjem prijatelju.

On nadalje osipa paljbu po Draškoviću zbog ubistva Surčinca Zorana Plećića Pleće (38) u septembru 2000. godine u jednom restoranu u Beogradu. Kalinić otkriva i da mu je Plećić ranije pomogao za smeštaj u bolnici kada se oporavljao posle saobraćajne nesreće i preloma kičme.

- Tačno je da mi je pomogao pokojni Zoran Plećić Pleća. Ubio ga je Andrija Drašković, kome je otac stekao sve u životu, a on glupan izigrava nekog kriminalca. Da mu nije bilo tate, još bi bio na robiji - ne štedi reči Kalinić na račun Draškovića, koji je odslužio kaznu za ubistvo Plećića.

Zemunac sa najviše ubistava na duši negira priče i da je bio drvoseča pre nego što je pristupio "zemunskom klanu", na čijem su čelu bili Dušan Spasojević i Mile Luković Kum. Povodom toga se obraća Miletu Novakoviću, bivšem načelniku Uprave kriminalističke policije (UKP).

foto: YouTube prtscr / RTV

- Nikada nisam radio ni na jednoj pilani niti sam drvoseča po profesiji. Živeo sam na selu čitavog života i nije me sramota nijednog posla koji se obavlja na selu, pa ni seče drva u šumi. Znam da radim, i to dobro, sve poslove koji se obavljaju na selu i ponosim se tim znanjem. Kum i Dušan me nisu upoznali na nekoj slavi niti kod njihovog rođaka. Kako sam ih upoznao i ko me je upoznao s njima, nikada nećeš saznati. Ovo, Novakoviću, pročitaj sto puta jer sledećeg puta kada izgovoriš laž da su me Kum i Dušan oženili, toliko ću da ti napljujem svu familiju da ti se to neće svideti. Nisam imao nameru da pišem o svojoj bivšoj supruzi, ali ispričaću čitaocima kako sam je upoznao da ne pomisle da sam neki retardirani tip kojeg treba bilo ko da ženi, jer sam biram žene za vezu. Moja bivša žena je sestra jednog borca koga sam upoznao 1995. na ratištu i s kojim sam postao dobar prijatelj. Nekom prilikom, kad je on išao kod svog ujaka u Beograd, krenuo sam s njim. Tada sam upoznao njegovog rođenog ujaka, koji je neverovatno dobar čovek, prava ljudina, ali nažalost više nije živ. Tada sam upoznao i njegovu sestru, izrazito lepu devojku. Od tog susreta prošlo je nekoliko godina, ali je ja nisam zaboravio. Kada se udavala njena rođena sestra, ja sam to iskoristio da im čestitam, nadajući se da će me zvati na svadbu. Tako je i bilo. Zvali su me na svadbu i tako sam se zbližio s devojkom kojom sam se kasnije oženio, ali sam se od nje i razveo u oktobru 2002. godine - opisuje Kalinić poznanstvo sa svojom bivšom ženom.

Kalinić optužuje Aleksandra Simovića da u požarevačkom zatvoru "Zabela" diluje drogu.

- Aca je na krugu, diluje gudru (drogu) i dalje, a ljude koji dolaze kod mene u posetu redovno maltretiraju i skidaju bez ikakvog osnova. Samo neka nastave - poručuje on.

Kalinić navodi da je sada, za razliku od ranije, u dobroj kondiciji i da redovno trenira.

(Kurir.rs/Informer/Preneo: Đ. M.)