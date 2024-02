"ČEDA OTIŠAO NA SKIJANJE KAD SU UBILI ZORANA"! Đinđićev telohranitelj otkriva detalje: Legija me zvao pred hapšenje "zemunaca"

U proteklih 20 godina, atentat na Zorana Đinđića ostaje jedan od najpotresnijih događaja u novijoj istoriji Srbije. U središtu ovog tragičnog čina nalazi se Milan Veruović, nekadašnji član obezbeđenja Đinđića. Veruović je bio svedok i žrtva tog teškog dana kada je srpska politička scena potresena iznenadnim gubitkom tadašnjeg predsednika Vlade.

U emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1, Milan Veruović je pričao o atentatu, ali je odlučio i da podeli sve o sukobu sa Čedomirom Jovanovićem i susretu sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Milan Veruović foto: Printscreen/K1

Sukob sa Čedomirom Jovanovićem

"Mi smo jedan dobar deo života proveli zajedno. Taj ulazak u političke vode i moj dolazak kod predsednika Vlade, kao i njegovo prisustvo tu kao vođe studentskog pokreta, sada se ispostavilo kao neki moj lični sukob. Ja nemam ništa lično sa njim, jer je on za mene loš čovek. Zgazio je sve ono na čemu je počivala ideja Zorana Đinđića, koju je on gradio zajedno sa njim. Zato što su ostale tolike otvorene sumnje za ono što je on radio. On mora da odgovara na brojna pitanja, suštinski, zato što je on bio po funkciji predsednik poslaničke grupe DOS-a, koja je trebalo da bude oslonac Zoranu Đinđiću u sprovođenju te politike. On je tu svoju politiku kroz koju je nameravao da podigne institucije iznad ličnosti, uspostavio kao merilo vrednosti kroz Skupštinu, to se odnosilo i na zakon o zaštićenom svedoku i specijalnom tužiocu. Taj zakon je poslanička većina u parlamentu, kojom je rukovodio Jovanović, trebala da sprovede", rekao je Veruović i dodao:

Čedomir Jovanović i Milorad Ulemek Legija foto: Nenad Kostić, Pritnscreen, Profimedia

"Ona ga nije sprovela, zato što bi taj zakon otkrio upravo njega i mnoge njih, koji su nesmotreno, gazeći tu političku vodu, zašli u vode kriminala. Ostaje otvorena sumnja, da ako je vaš posao bio jedini da sprovedete taj zakon, vi ste otišli na skijanje kada su ga ubili, a zakon niste sproveli. Izjave tih zaštićenih svedoka i dokumentacija do koje smo mi došli naknadno, govore o tome da ste vi bili u direktnom kontaktu sa tom kriminalnom grupom. Zašto ja da ne sumnjam da ste vi to namerno stopirali i niste isterali to do kraja, nego je trebalo da se on ubije, da bi se počistilo smeće i ta kriminalna grupa i sve ostalo, a jedino ste vi ostali netaknuti. To nije lični odnos, a možda i jeste. U tom atentatu sam ja lično stradao, ako krenemo iz tog ugla gledanja, naravno da imam lični odnos sa svima njima", kaže Milan Veruović.

Susret sa Legijom

"Legija i ja smo se sreli neposredno pred 5. oktobar i tada smo razgovarali o spremnosti Jedinica specijalnih operacija da prihvate političke okolnosti, promene vlasti, te da ne dozvolimo da dođe do nekog krvoprolića i nepredviđenih stvari. Poslednji put smo se videli, kada me on pozvao, a kada se pripremala za hapšenje zemunskog klana s kojim je on bio u neposrednom kontaktu. U to vreme smo se videli na njegov poziv, kako bi mi pokazao i ukazao na neke druge okolnosti koje se dešavaju iza kulisa, a za koje je smatrao da su bitne", rekao je on i dodao:

foto: Profimedia, B92 Printscreen, Kurir Televizija

"Tada mi je govorio o nekom zlatu koje je prokrijumčareno iz Bora, a koje se nalazi u Crnoj Gori i koje se privatnim avionima vozi za Tursku i na crnom tržištu prodaje. Pominjao mi je tada ljude koji su umešani u celu tu priču, i moj utisak je bio da njemu treba direktan kontakt sa predsednikom Vlade, kome bi sigurno rekao nešto više nego meni. Mislio je da je ovo što mi je rekao dovoljno da zainteresuje predsednika da stupi u kontakt s njim. Naravno, Zoran nije želeo da stupi s njim u kontakt. To pitanje je moj razgovor s njim prebacio na Nenada Milića, koji nije smatrao da je to bitno za temu razgovora, i tako se završilo", naglasio je Veruović.

Na pitanje, da li se danas plaši za svoju bezbednost, kaže:

"Kada verujete, onda se ne plašite. Možete da se plašite samo sebe. Ne vidim ništa što bi nekoga lično povredilo. Ja ne želim ništa nikome da uzmem što meni ne pripada, da radim neke loše stvari. Ja po svojoj savesti radim ovo što radim, taj pojam straha, nemam", zaključio je Milan Veruović .

