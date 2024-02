POLICIJA SA BAGZIJEM KAO SA TRGOVAČKIM PUTNIKOM, A NE KRIMINALCEM: Telohranitelj otkriva detalje pokušaja atentata na Đinđića

Sumnijive okolnosti istrage o pokušaju atentata na tadašnjeg predsednika Vlade Zorana Đinđića 21. februara 2003. godine, komentarisao je nekadašnji Đinđićev telohranitelj Milan Veruović.

Do incidenta je došlo na auto-putu Beograd - Zagreb, kod hale "Limes" (danas Štark arena), kada je Đinđić krenuo za Banjaluku.

Veruović je naveo da je Đinđićev konvoj pokušao kamionom iz zaustavne trake da preseče Dejan Milenković Bagzi.

Milan Veruović foto: Zorana Jevtić

- Žalosno je što smo u fijoci ostavili slučaj ubistva bivšeg predsednika vlade Zorana Đinđića. Krenuli smo za Banja Luku 21. februara 2003. godine kada je njegova vlada htela da se pozabavi situacijom Srba na KiM i BiH, a tema našeg odlaska bila je otvaranje "Hemofarma" u Republici Srpskoj. Kada smo pošli iz hale "Limes" iz zaustavne trake kamionom je Dejan Milenković skrenuo u pokušaju da spreči kretanje premijera. Nije mi jasno što Milenković tada nije procesuiran kako je trebalo, pored njega je i Miladin Suvajdžić bio saučesnik - rekao je Veruović.

On je dodao kako nakon privođenja policija prema Bagziju postupa kao prema trgovinskom putniku, a ne nekome ko se tereti za pokušaj atentata na predsednika vlade.

Dejan Milenković Bagzi foto: STR / AFP / Profimedia

- Dejan Milenković Bagzi je tog dana presekao našu kolonu ali mi smo ga uhvatili i priveli policiji. Gradska policija je očigledno saučestvovala, jer je depeša o putovanju poslata policiji koja je trebalo da obezbedi saobraćaj, a ta depeša je puštena tek nakon incidenta kada je Bagzi bio uhvaćen. Policija prema Bagziju se ponela kao da je trgovački putnik, a ne neko koga dugo traže i ko je tu za pokušaj ubistva predsednika vlade. U njegovom iskazu stoji da je kamion kupio na autopijaci za lične potrebe, gradski SUP je došao do vlasnika tog kamiona koji Bagzija nije prepoznao kao kupca. Policija je došla do saznanja da je vlasnik kao kupca prepoznao Miladina Suvajdžića - rekao je Veruović.

Kurir.rs/Informer

Preneo: R.J.