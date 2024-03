DVE DEVOJČICE IŠLE NA OVAJ SAJT, PA IZBOLE DRUGARICU NOŽEM! Stručnjaci: Sekte nisu jedino zlo, par iz Novog Sada IMAO JOŠ MUKA?!

Samoubistvo dvoje mladih ljudi i ubistvo njihovo dvoje dece u Novom Sadu i dalje ledi krv u žilama, a slučaj izaziva brojne kontroverze, kao i zahteve za daljim istraživanjem i reakcijom nadležnih institucija.

Ono o čemu se najviše govori jeste da je taj monstruozan zločin iniciran sektaškim delovanjem i to jedne od sekti koja ordinira u Srbiji. Postoji li podatak koliko ih je, kako deluju, koga vrbuju - o tome su između ostalog govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Jasna Jojić, etnolog, Miloš Stojković, teolog i Leo Ivanišević, psiholog.

foto: Kurir televizija

- Mi uopšte ne znamo da li imamo sekte. Da bismo govorili o sektama mi moramo imati neko udruženje gde postoji neka hijerarhija u koju se ulazi sa nekom inicijacijom isto kao kada pričamo o crkvama. Crkva ima svoju organizaciju i u okviru toga imaju svoja pravila - rekla je Jojić i dodala:

- Možemo da pričamo o kultovima gde se neki ljudi udržužuju pa pokušavaju da izvode neke rituale, pa čitaju recimo Alistera Kroulija ili ove mlade jutjubere koji plasiraju neku tzv. njuejdž filozofiju mada se tu ne radi o filozofiji. To je sve ono što se radi svuda u svetu i tome su naravno podložni i naši ljudi. E sad, mi imamo statističke podatke, a to je ono što prođe kroz institucije. Osim toga mi nemamo dovoljno podataka.

Psiholog se nadovezao na uvodnu priču izlaganjem iz domena sopstvene ekspertize.

- Sekte po sebi su manipulativni sistemi. Ono što je karakteristično za njih jeste da one zloupotrebljavaju duhovnost, spitirualnost i religiju kako bi vršili manipulaciju. Ako sklonimo spiritualni aspekt i dodamo neki drugi možemo da dobijemo neki drugi oblik manipulacija kao što je slučaj recimo u toksičnim vezama. U sektama se ne dešava ništa psihološki bitno drugačije - rekao je Ivanišević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Tu je mehanizam da članove prvo vrbuju tako što ih zaspu ljubavlju. Niko ne ulazi u sektu zato što misli da je to nešto loše. Isprva im se daju neka grandiozna obećanja, daje im se na važnosti, učine da se oni osete nekako posebno u svemu tome. Onda kreće izolacija, pa podela na "mi" i "oni". Mi koji smo unutar tog kruga smo neki dobri, bezgrešni, ispravni, a ljudi oko nas su grešni, pokvareni, zli. Na osnovu te binarne opozicije "mi - oni" vrši se izolacija pojedinca. To imamo u sektama, ali isto tako možemo imati i u disfunkcionalnim porodicama i u toksičnim vezama.

Stojković je definisao sektu kao svaki vid odstupanja od pravoslavnog učenja:

- Ja kada govorim često me ljudi ne razumeju. Kada me pitate šta je sekta, ja vam kažem da je sekta sve ono što otpada od Hristovog učenja. Od pravoslavnog učenja. Blaži oblik je jeres, dakle jeretici. Sekta nije samo satanistička. Vi ih imate registrovane u Srbiji bazirane na hrišćanstvu i nehrišćanstvu. Dovoljno je da imate stotinak potpisa i da imate versku zajednicu. Oni kažu mi smo registrovani. Ali to što ste registrovani ne znači da niste sekta. To da li je neko sekta ili ne bazira se isključivo na učenju.

foto: Kurir televizija

Ukazao je na opasnost organizacija koje su po njegovom uverenju sekte, kao i to da one nisu nužno satanističke:

- Znate koliko ima sekti koje nisu satanističke, a koje izoluju ljude. Zabrane im da odu na rođendan prijatelja ili na krsnu slavu. Ja sam imao slučaj učenika osamnaestogodišnjaka. Njegova drugarica je pokušala da ga uvede u sektu. Čak se ide do toga da se prekine komunikacija sa roditeljima. Vi imate jednu od najopasnijih sekti, a to su Jehovini svedoci. To je pseudohrišćanska sekta. Kada uđete u to, kažu vam šta će vam imovina ovde na ovom svetu. Kompletna vaša imovina prelazi ne na vaše naslednike nego na pripadnike sekte.

Jojić je istakla da se ni u jednom kultu ne propagira samoubistvo zbog čega je stavila pod znak pitanja motiv za nedavno samoubistvo mladog para iz Novog Sada koji kako kaže možda i nije u vezi sa pripadnošću kultu.

- Ja moram jednu stvar da kažem. Kultovi naravno imaju svoje rituale i uvek njima predsedava harizmatski vođa koji ima nesporan autoritet i uglavnom pati od narcističkog poremećaja ličnosti. Ali ja do sada, a to mi je kao etnologu predmet profesionalnog bavljenja nisam čula da neki kult ili vođa kulta propagira samoubistvo. Zato je veliko pitanje da li je samoubistvo mladog para iz Novog Sada u neposrednoj vezi sa kultom, ili je razlog možda druge prirode. Mi kao da maltene već imamo proverenu informaciju da se oni to učinili zbog nekog naloga od strane sekte ili kulta. A šta ako su sa dvoje dece bilo u teškoj životnoj situaciji. Šta ako su recimo bili gladni? - rekla je Jojić.

01:43 ČITALE HOROR PRIČE, PA IZBOLE DRUGARICU NOŽEM! Stručnjaci iznose uzroke ZLOČINA KOD MLADIH: Par iz NS se nije ubio zbog KULTA?!

Ivanišević je takođe naglasio da sekte ne moraju nužno biti uzrok zločina kod mladih i naveo zastrašujuć primer iz Amerike.

- Jako je važno pratiti šta deca čitaju. Postoji jedan slučaj u Americi gde nije u pitanju sekta. Dve devojčice su previše vremena provodile na internetu čitajući horor priče na sajtu Kripi pasta. To je dovelo do toga da su na kraju u zasedi sačekale jednu drugaricu i izbole je nožem. Kasnije se ispostavilo da je jedna devojčica u ranom stadijumu šizofrenije, a druga devojčica je takođe imala poremećaj ličnosti i bila veoma labilna, te je potpala pod uticaj. Ovde nema sekte. Ovde imamo horor priče sa interneta i dve labilne ličnosti. Roditelji naravno nisu imali pojma. Samo da su otvorili sveske tih devojčica i videli uznemiravauće crteže bilo bi jasno da se tu nešto dešava. Dakle budite upućeni i razgovarajte sa tom decom.

Kurir.rs

