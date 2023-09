"DAJU IM VODU U KOJOJ SE KUPAJU MRTVACI I TIME 'LEČE' SVE" Sektolog Pastuović: Zamislite? Rekla je da ima BLAGOSLOV SA OSTROGA!

Kako izbeći zamke lažnih iscelitelja, vračara i nadrilekara, koji vešto koriste nečiju muku i očaj i za ne tako male pare, nude spas, saznali smo od gosta u emisiji "Puls Srbije" sektologa Dimitrija Pastuovića.

foto: Kurir tv

Na samom početk istakao je da su ovi ljudi spremni na sve i da čak i najteži navernik u ove stvari poverovaće u dobro osmišljene besmislice koje plasiraju ovakvi "znalci".

- To su hohštapleri. Znam mnoge likove koji iskorišćuju tragedije ovakvih ljudi čak i smrt dece da bi oni stekli novčano dobro. Ljudi ne mogu da poveruju da postoje ljudi kao oni. Moramo da shvatimo da su ti ljudi talentovani za takav "posao" i da su za to obučeni - započeo je Pastuović.

foto: Kurir tv

ispričao je lično iskustvo sa jednom "žrtvom".

- Sin joj je bio na lečenju zbog zavisnosti od kanabisa i onda sam mu dala da pije olovnu vodu. "Šta ste mu dali?" Pitao sam je i da li je učila hemiju i da li zna koliko je to opasno.Tražio sam joj kontakt osobe koja joj je rekla da to radi, a ona je odgovorila "Ta žena ima blagoslov sa Ostroga da to radi". Šta ima blagoslov sa Ostroga da saliva olovo? Vidite, to je mentalna manipulacija i zloupotreba nauke sa stvarno primesama magije - objasnio je Pastuović.

Većina tih vračara i nadrilekara su prevaranti.

- Dobro je da se neko osvesti i da da kontakt tih osoba. Na primer voda u kojoj se kupa mrtvac to im je glavni "lek" - mrtvačka vodica. Oni to koriste za "skidanje svega". Znam ovu Milicu iz Zuca čuvenu vračaru i takođe prevarantkinju. Ona da ljudima mrtvačku vodu u kombinaciji sa Bogojavljenskom vodicom! Ko zna kakve su tu bakterije, to najbolje doktori znaju, a zanimljivo je da ljudi gube mnogo kilograma od toga - rekao je Pastuović i dodao:

- Ne znam kako ih uvede, to je placebo efekat samopouzdanja. Trudim se da gledam kroz prizmu čoveka koji živi u 21. veku. Video sam mentalno oštećene ljude i to ne može da pomogne, nego uvek odmogne, a kraj uvek bude fatalan. Znam mnogo slučajeva samoubistava. Jedno je sekta kao organizacija, a drugo sektno delovanje, a sve ovo je to. Ljudi postanu opsednuti ovim. Mahom su to osobe koje znaju malo o veri i meštaju veru i magiju. A to je apsolutno nespojivo! - istakao je Pastuović.

