JA SAM ČASTAN POLICAJAC, HAPSIO SAM OTMIČARE MAŠE I MALČANSKOG BERBERINA: Slobodan Malešić izneo odbranu pred Specijalnim sudom

Slobodan Malešić, bivši načelnik novosadske policije izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da nije kriv ni za jedno krivično delo za koje ga optužnica tereti i da je 30 godina "časno, pošteno i profesionalno radio svoj posao" i da je zasmetao "interesnim grupama u Ministarstvu unutrašnjih poslova", kada se njegovo ime pojavilo u medijima kao ime kandidata za naslednika bivšeg direktora policije Vladimira Rebića na toj poziciji.

- Ja se nisam ni sa kim udruživao, niti činio krivična dela. Optužnica je tendenciozno i zlonamerno napisana. Iz nje se ne vidi ko su ljudi koji stoje pred vama i kojima sudite. Nebrojano puta sam je pročitao ali nisam shvatio gde su dokazi. Radio sam profesionalno i zakonito, uvek sam pomagao kome je trebala pomoć, ako je to bilo zakonito. Na sve što sam radio u službi sam ponosan i nadam se da ću to u ovom postupku dokazati. Radio sam i lično koordinirao od hapšenja otmičara devojčice Maše, do hapšenja Malčanskog berberina. Bio sam neko ko je slat da gasi požare i smiri uznemirenu javnost kad god je bilo teško - rekao je Malešić iznoseći odbranu pred Specijalnim sudom u Beogradu i naveo da je iz tog razloga poslat i na mesto načelnika novosadske policije.

- Početak svih dešavanja, koji kulminiraju neistinitom optužnicom je kada postaje izvesno da gospodin Vladimir Rebić direktor policije, neće dobiti produženje mandata. Tada kreće licitiranje, znao sam da ću proći kroz "toplog zeca", onog trenutka kada se pomene moje ime u novinama. Kada sam poslat u Novi Sad nadao sam se da neću biti na udaru, ali nije bilo tako. Daću sebi za prao da konstatujem da policija kao sve druge profesije nije izuzeta od previranja i interesnih grupa - rekao je Malešić tvrdeći da je sve kulminiralo njegovim hapšenjem, i da je od prvog dana tražio da ide na poligraf, ali da mu to nije omogućeno.

foto: Petar Aleksić

Podsetimo, optužnicom su mu na teret stavljena trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja.

Osim njega, na optuženičkoj klupi su i policijski službenik iz Prijepolja Ljubomir Stanišić, službenik Uprave kriminalističke policije Dragan Kovačević, kao i Darko Savić iz Puteva Srbije i Ivan Pavlović iz Koridora Srbije.

Oni se terete da su od jula 2018. do aprila 2022., Malešić kao general policije radi sticanja finansijske koristi, organizovao kriminalnu grupu koja je vršila krivična dela trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja. Kako se navodi u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, oni su pružali zaštitu privredniku iz Prijepolja Dženanu Kujoviću prilikom saobraćajnih kontrola, kao i od krivičnog gonjenja, pomagali mu da u sklapanju poslova.

Tokom iznošenja odbrane, Malešić je naveo da je Kujovića poznavao iz rodnog mesta ali da sa njim do izbijanja korona virusa nije imao kontakte. Naveo je da je zbog prirode Kujovićevog posla znao da njegovi kamioni voze po Srbiji i da je u to vreme preko njega slao lekove porodici.

- Kujović ikada od mene nije tražio neku vrstu pomoći. On mene jeste zvao da se žali da mu dolaze kontrole, ja sam mu rekao "druže, radi šta ti kažu, radi po zakonu". Da li je on javno komentarisao i zloupotrebljavao, sigurno da jeste. Nikakav poslovni odnos sa njim nisam imao, nikada nisam bio kod njega u kući. Što se tiče stipendije za sina, zar mislite da bih nešto tako radio da ostavim trag. Sin mi je perspektivan košarkaš, to nije jedina stipendija koju je imao.

Kada govorim o Kujoviću, biram reči, sklon je reklamiranju, alkoholu, laganju - rekao je govoreći o Kujoviću. Naveo je i da je po nalogu tadašnjeg ministra i direktora policije uspostavio i druge kontakte sa "viđenijim ljudima iz Novog Pazara".

- Ne samo sa Kujovićem, već sa 15 viđenih ljudi sam ostvario kontakte za koje su moji šefovi znali. Ja sam tada prvi put, na moj predlog ostvario kontakt sa muftijom Dudićem, a sve u interesu bezbednosti, za eventualna dešavanja koja su se desila. Rekao sam vam da je preko 50 dana Žandarmerija represivno boravila na teritoriji Novog Pazara, država je imala zadatak i mi smo ga obavili - naveo je on iznoseći odbranu.

Navode optužnice danas je negirao i Ljubomir Stanišić.

Imovina Nemam ranč i penthaus Slobodan Malešić je tokom iznošenja odbrane naveo i da je mesečno imao prihode od 450.000 dinara i da nema nikakve logike da je zloupotrebljavao položaj za materijalnu korist koja je trećina njegove mesečne zarade. Naveo je i da su njegovo hapšenje pratile neistine da je vlasnik plovila, ranča i penthausa, kao i da je vlasnik objekta na vodi koji je zapravo u vlasništvu njegovog kuma. - Da li sam kumu pomagao kada je gradio objekat, jesam. Pravio ga je sa idejom da ga i moja porodica i ja koristimo. Kod mog sina je bio ključ, pomagao sam mu da nađe neke stvari da kupi, ali je njegov objekat. Nikada ništa nisam tražio od Kujovića da kupi. Jedina stvar koje se sećam, kada su se radile neke stepenice na splavu, pitao sam da li ko ima da uradi, dolazio je majstor ali ih nije uradio. Ništa preko njega nije završeno - rekao je Malešić.