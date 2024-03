PRODAVAO POLOVNJAKE, POREZ NIJE PLAĆAO: Šok cifrom oštetio budžet Srbije

osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati

UŽICE - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu, u koordinaciji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i u saradnji sa Sektorom poreske policije - Odsek Užice i Osnovnim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su V. L. (1976) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

On se sumnjiči da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Subotice, od januara do marta 2019. godine, prodao 1.115 polovnih putničkih i teretnih vozila za šta nije podneo poreske prijave poreza na dodatu vrednost Poreskoj upravi Filijala Subotica.

Takođe se sumnja da novac nije evidentirao u poslovnim knjigama, već ga je zadržao i na taj način izbegao da obračuna i plati porez na druge prihode.

Na ovaj način on je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za više od 113.000.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

