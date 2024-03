"IZVRŠIOCI NISU MOGLI TO DA PODNESU, OVO JE EPILOG" Trener ubijenog Stefana Savića otkrio šta je MMA borac POSLEDNJE REKAO UBICAMA

Borislav Ćosić, trener ubijenog Stefana Savića (23), srpskog reprezentativca i talentovanog MMA borca, podelio je svoju potresnu priču i otvorio vrata teretane koja je bila njihov drugi dom.

Ćosić je podelio intimne detalje njihovog putovanja - od uzleta do tragičnog kraja. Bio je to osvrt na zajednički put, ispunjen ne samo uspesima i žarom, već i gorkim osećajem zbog surovog i nasilnog prekida Stefanovog života i svih onih zajedničkih snova za budućnost, koje su s nestrpljenjem gradili.

- Stefan je bio izuzetno hrabar i talentovan mladić, ali nažalost, ova tragedija ga je zaustavila na njegovom putu razvoja i duboko me boli što se to desilo. Moraće ponovo da se rodi i čekamo ga! - dok mu se oči pune suzama, Borislav Ćosić započinje svoju ispovest.

foto: MMA Savez Srbije, Printscreen, MUP Srbije

Kako ističe Ćosić, bio je svedok neverovatne transformacije Stefana Savića - od jednog malog dečaka do hrabrog i odlučnog mladića.

U teretani gde je mladi borac vredno trenirao, svaki ćošak odiše sećanjem na njega. Velika slika Stefana Savića kako ponosno drži srpsku zastavu visi na zidu, okružena mnoštvom medalja i pehara koji svedoče o njegovim dostignućima.

- Svedok sam njegove transformacije, od malog dečaka punog radoznalosti, do mladića sa četvrtastom bradom, snažnog, stabilnog i sposobnog. Upoznao sam ga kad je imao samo 8 godina, i gledao sam kako raste, od dečaka do mladića koji je želeo da se bavi borilačkim veštinama. Bio je još uvek mali, mršav i sitan, pa sam mu rekao da za par godina dođe u klub - priseća se trener početaka mladog borca.

Prema njegovim rečima, Stefan je bio neverovatno uporan - izdržao je sve izazove i počeo je naporno da trenira.

- Kasnije, kada je prerastao te godine, moj stariji sin je počeo da imitira njega, postavljajući ista pitanja na kraju treninga: "Kako ovo, kako ono?". Tada bih mu ja rekao: "Kaži, Stefane, šta je bilo?". Tako sam zvao sina, jer je počeo da se ponaša isto kao Stefan. Za mene je Stefan bio kao sin - kaže Ćosić.

foto: MUP Srbije, Printscreen

Neutešni trener ističe i da se Stefan spremao da ode u Italiju, zemlju svog rođenja. Kako kaže, bio je spreman da krene svakog časa, i sada razmišlja da je možda bilo bolje da je otišao jer bi možda izbegao smrt.

- Trebao je da krene svakoga časa, možda bi bilo bolje da je otišao. A možda je ovo jednostavno bila sudbina. Bilo mi je žao što ide u Italiju, on je čas hteo, čas ne. Trebao je da izađe na Evropsko prvenstvo krajem marta, imao je ozbiljnu perspektivu. Bio je ozbiljan potencijal i radio je na sebi, gledao je da taj potencijal iskoristi. Hteo je da se bavi poslom, našli smo i sponzore - navodi trener.

Trener se prisetio sukoba Stefana sa njegovim ubicama koji se dogodio pre dve godine, kada je borac bio "sateran uza zid" jer mu je drug bio mučki prebijen. Prema njegovim rečima, ovaj sukob navodno je bio motiv za ubistvo talentovanog borca.

- On je oduvek bio pravdoljubiv. Pre dve godine, njegov drug je bio mučki prebijen od strane više ljudi i bačen u reku. Stefan nije mogao samo da ode kući. Rekao mi je tada: "Učitelju, kako posle toga mogu samo da odem kući? Džabe mi sve što radim, sutra za moju budućnost, za bilo šta". Dečak je izašao iz vode potpuno izmučen, mokar i krvav, ispred Stefana. On mu je tada prišao i upitao: "Ko ti je to uradio? Šta ti se desilo?" Mladić mu je odgovorio, nakon čega im je Stefan lepo prišao i pitao ih: "Ajde što ste ga prebili, ali zar ste morali da ga bacite u reku?" Onda je usledila svađa, pa i tuča koja je kasnije eskalirala u ono što se desilo. Stefan je iz te tuče izašao kao pobednik, ali možda izvršioci nisu mogli da podnesu to, i ovo je epilog - tvrdi Ćosić.

foto: Nenad Kostić

"Daj, nećemo to da rešavamo ovde"

Ističe i da Stefan svoje ubice nikada ranije nije video, te da su se nakon tog sukoba od pre dve godine par puta sreli u gradu, ali nije bilo nikakvih incidenata.

- Kobne večeri kada su se sreli, Stefan se nasmejao, podigao ruke i rekao: "Daj, nećemo valjda to da rešavamo ovde". Takav je on bio, uvek je nastojao da izbegne sukobe, nikome da ne učini nešto loše. Velika tuga - navodi neutešni trener.

Ćosić se prisetio poslednjeg trenutka kada je video borca, te je ispričao i na koji način je primio vest da je Stefan brutalno ubijen.

- Poslednji put kada sam ga video bilo je veče pre nego što se to desilo, imali smo sastanak u petak. U subotu ga nisam video, a u nedelju me je nazvao njegov najbolji prijatelj i rekao: "Bobi, ubili su Stefana!". U tom trenutku mi je telefon ispao iz ruke, sve je izgledalo nestvarno. Brzo sam rekao ženi da ga pozove, ali sam tada bio toliko uznemiren da sam ga čak i izvređao, što nije uobičajeno za mene. Znao sam da me prijatelj ne bi lagao, ali nisam mogao da obuzdam svoje emocije. Tada je počela agonija, tek pre dva dana sam počeo da osećam svoje telo i svoje postojanje - osećam glad, umor i sve ostalo. Bio sam kao plastika - kaže on.

foto: Nenad Kostić

Napominje i da sada imaju zadatak da se Stefan nikada ne zaboravi, kao i da pruže podršku momku koji je hrabro stao da pomogne borcu goloruk.

- Moramo se pobrinuti da momak koji je hrabro stao da pomogne Stefanu, iako je bio goloruk i mogao je završiti isto kao on, dobije orden za hrabrost. Mi smo mu neizmerno zahvalni, retko ko bi goloruk stao ispred sumanutih ubica koji bukvalno kolju. Naš zadatak je da se beogradski Pobednik ubuduće zove Stefan Savić, a odlikovanje treba da nosi njegovo ime koliko god je to moguće - kaže Ćosić.

Trener ističe i da je Stefanovim ubistvom, Srbija mnogo izgubila, ali da mu je drago što će ga pamtiti kao heroja i sportsku legendu.

- On je doneo bronzu za Srbiju, to je veća stvar nego da je pobedio bilo kog profesionalca u svom nekom privatnom meču. On nije bio ni svestan, hteo je dalje i više. Evropsko prvenstvo mu je bilo sledeći cilj i verovatno bi se sledeće godine spremali za Svetsko prvenstvo. Takođe, dogovor je bio da u septembru uđe u profesionalizam - kaže Ćosić.

Na pitanje po čemu će zauvek pamtiti svog "sina", kako ga je sam nazvao, trener odgovara uz duboki uzdah:

- Sve što trenutno govorim sada je obavijeno ovom neizmernom tragedijom. Ali ono što me posebno dira jeste koliki je bio potencijal tog mladog čoveka. Kada bi ušao u oktagon, kada bi počeo da se kreće po ringu, postajao bi pravi Polubog - zaključuje on s tugom u glasu.

