SRBI PRODAVALI DROGU I ORUŽJE U DANSKOJ, PA OTVORILI FIRMU U BEOGRADU: Vlasnik uhapšen, jedna žena u bekstvu! ZGRNULI 2 MILIONA

Javno tužilašto za organizovani kriminal je u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalnom specijalnom jedinicom za kriminal Kraljevine Danske danas na teritoriji Srbije lišilo slobode tra lica i to: P.D., D.P. i A.S., koji su zajedno sa još dvoje osumnjičenih M.M. i M.M, ranije lišenih slobode na teritoriji Kraljevine Danske,kao i N.D, koja je trenutno nedostupna nadležnim organima Republike Srbije, a koji se terete da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Pripadnici ove organizovane krminalne grupe su u periodu od decembra 2015. godine do danas na teritoriji Republike Srbije i Kraljevine Danske oformili organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem ulaganja u legalne novčane tokove imovine stečene kriminalnom delatnošću na teritoriji Kraljevine Danske.

Naime, novac koji je potekao iz nedozvoljenog prometa velike količine opojne droge kao i nabavke i prodaje veće količine vatrenog oružja i municije na teritoriji Kraljevine Danske, osumnjičeni su prema navodima krivične prijave, slali autobusima danskog autoprevoznika „Top turist“ u Republiku Srbiju gde su osnovali Privredno društvo „Fabula arte“ iz Beograda preko koga je gotov novac ulagan u poslove kupoprodaje zajedničke izgradnje i izvođenja radova na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije dok su deo novca držali ili lično ili preko trećih lica, u ukupnom iznosu od 11.989.000 danskih kruna (1.598.533,33 evra) i 618.384 evra sa znanjem da imovina potiče iz kriminlane delatnosti.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilšatvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani.