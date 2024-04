SUKOBIO SE SA ŽENOM ZBOG PARA, PA JOJ ZARIO NOŽ U GRUDI: Produžen pritvor ubici iz Bačkog Gradišta, presudio supruzi pred rođacima

Tairu H. (33) iz Surčina, koji je osumnjičen za ubistvo nevenčane supruge S. K. (30) u Bačkom Gradištu 27. februara ove godine, rešenjem Višeg suda u Zrenjaninu, produžen je pritvor.

Tair H. je uhapšen 27. februara u Bačkom Gradištu, nakon što je u dvorištu kuće ubio nesrećnu ženu. Prema rečima rođaka pokojne S. K., stravičnom zločinu je prethodila svađa supružnika koji su živeli u vanbračnoj zajednici oko 15 godina.

Pokojna žena je petnaestak dana pre zločina došla iz Surčina u Bačko Gradište, odakle je rodom, a Tair H. je došao 27. februara.

- Ubrzo nakon njegovog dolaska, oni su se sukobili oko para jer je ona želela da obnovi kuću nakon majčine smrti, a on joj je to zamerao. On nije bio za to da ona ulaže u tu kuću. Tražio joj je novac koji je imala, ali ona nije htela da mu da. Posvađali su se u dvorištu i on je u jednom momentu izvadio nož i ubo je u grudi - rekao je jedan od rođaka pokojne žene.

Pošto je ubodena, K. S. je zvala pomoć, pa je istrčala njena sestra, a potom i ostali koji su se nalazili u kući, ali nije joj bilo spasa. Ubrzo je preminula, a osumnjičeni je pobegao.

- Pozvali smo policiju i Hitnu pomoć, koji su odmah došli. Mi smo potrčali za njim da ga uhvatimo, ali ga je policija već pronašla i uhapsila - ispričao je dan nakon zločina jedan od ujaka ubijene žene.

Rođaci kažu da je Tair H. bio pod uticajem alkohola i narkotika i dodaju da je zbog droge često dolazio u sukob sa pokojnom S. K.

