POGLEDAJTE TRENUTAK KADA JE POLICIJA UHAPSILA UBICU ŽENE: Isplivao snimak, besni rođaci mu prilaze, službenici ga opkolili (VIDEO)

Tair H. (33), koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju vanbračnu suprugu K. S. (30) u Bačkom Gradištu, uhapšen je sinoć posle kraće potere, pošto je posle zločina pobegao s mesta zločina.

Kurir je došao u posed snimka, na kom se vidi hapšenje osumnjičenog. Prvo se vidi kako on sam hoda ulicom, pa mu onda prilaze policajci, on podiže obe ruke uvis i praktično de predaje. Dok je on na zemlji, sa lisicama na rukama, opkoljen policajcima, prilazi mu grupa ljudi, koja viče i dobacuje. Pretpostavlja se da su u pitanji rođaci ubijene žene.

- Zločin se dogodio u dvorištu kuće u Bačkom Gradištu, u koju su vanbračni supružnici došli u subotu kod rođaka. Oni su se u subotu ceo dan svađali, a sat vremena posle ponoći Tair H. je zgrabio kuhinjski nož i njime nasrmt izbo K. S. Potom je pobegao, ali je ubrzo uhapšen - podseća izvor.

Inače, kuća u kojoj se zločin dogodio pripada opštini i nema struje.

- Opština je tu kuću dala socijalno ugroženim licima na korišćenje. Tu živi maltene njih desetoro. Supružnike ne poznajemo, oni su skoro došli tu - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, rođaci su sinoć pokušavali da smire strasti među supružnicima, ali u tome nisu uspeli.

- Uveče je došlo do velikog sukoba, pa je Tair H. ušao u kuću, izašao sa nožem u ruci i počeo da preti nesrećnoj ženi - navodi izvor i dodaje:

- Sve se odigralo u tgrenutku, pa niko nije stigao da reaguje i da ga obuzda. Izbo je nekoliko puta K. S., a potom onako krvav pobegao iz dvorišta. Za sada nije poznat motiv ovog ubistva.

Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će u zakonskom roku biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

