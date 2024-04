ISPOVEST SARINE SESTRE, PREMINULE ZBOG KAŠNJENJA HITNE POMOĆI: Tvrde da su stigli u 20.20, a poslednji poziv bio u 20.21! (VIDEO)

Nakon što je Sari Petković pozlilo 9. Marta, rodbina je nekoliko puta pozvala hitnu pomoć, ali se nadležnost službi prebacivala sa jednih na druge, tako da je vozilo stiglo kasno kako bi pomoglo mladoj devojci da preživi napad gušenja.

Ministarstvo zdravlja je pokrenulo inspekciju koja treba da utvrdi sve detalje ovog slučaja, a porodica Petković je ostala bez nade u otkrivanje ko je odgovoran za kasni dolazak I nedostatak kiseonika u vozilu. Porodica je dobila izveštaj , ali se vremena stizanja hitne i poziva ne podudaraju sa onim što se zapravo desilo.

Razgovor sa sestrom pokojne Sare Petković, Anđelom Petković obavio je novinar Kurira Saša Dobrijević.

Anđela je ukazala na vreme dolaska hitne pomoći koje stoji u izveštaju.

- Ovde piše da je hitna stigla u 20:20, a poslednji poziv ka njima je u 20:21 tako da mislim, niko ne bi zvao hitnu pomoć da su oni već bili na licu mesta, tako da se to malo ne poklapa.

Kada je Anđelinoj sestri Sari pozlilo, oni su pozvali hitnu pomoć, ali su bili upućeni na službu u kojoj je samo jedno vozilo zaduženo za čitav reon.

- Da, jedno vozilo je zaduženo za Kaluđericu, Leštane, Vinču, Boleč i Ritopek, znači na tih 4, 5 mesta jedno vozilo hitne pomoći, s tim i da se sa dežurstvima smenjuju Vinča i Kaluđerica. Nije svaki dan dežurna Kaluđerica. 194 je zvan u osam i sedam minuta i onda je bilo prebacivanje na Grocku pa na Kaluđericu i to je tako trajalo. Oni da su došli ranije, ona je sigurno deset petnaest minuta izgubila dok je izašla napolje dok je otišla do toaleta od svog tog straha i da su došli nakon prvog drugog poziva oni bi nju svesnu odvezli. One ne bi čak bila ni u nesvesti.

Ovo nije jedini slučaj da je hitna služba došla bez adekvatne opreme i kasno i da je ishod bio smrtonosan.

- Postoji slučaj dečka koji je isto iz Kaluđerice isto mu je pozlilo, mislim da je imao srčani udar, oni su pozvali hitnu pomoć, hitna pomoć je takođe došla bez kiseonika, ali njega su odvezli pa je bio u komi dan dva pa je preminuo. Postoji žena koja je u Vrčinu preminula, mislim da je prošle nedelje ispred Maksija na stanici. Oni su zvali hitnu pomoć, ali su slali hitnu pomoć čak iz Grocke do Vrčina tako da je i ona preminula dok su stigli.

I pored tragedije koju je porodica Petković doživela, težnja je da se ovakve stvari spreče u budućnosti.

- Pravni postupak...to da bi se sad tužilo, to bi bilo potrebno da se radi eshumacija da se radi obdukcija. Mislim da to nećemo raditi jer to je sad previše mučno posle svega ovoga. Mislim nije poenta sad ovde ni utvrđivanje... naravno utvrđivanje krivice i ko je kriv i sve to. Poenta svega ovoga je da se ustanovi ta jedna linija koja, eto i ta jedna hitna pomoć, mislim oni da njih prate oni bi videli da su oni bili na terenu i trebali bi da šalju drugu jedinicu koja je slobodna, a ne da se čekaju oni da završe sa prethodnim slučajem pa da onda dođu kod nas. Mislim da je to sramota da jedan kombi pokriva sva ova mesta.

Porodica očekuje da ih kontaktiraju ljudi koji su zaduženi za ovaj slučaj u okviru medicinske inspekcije.

- Ja mislim da bi trebalo da nas kontaktiraju da čuju našu stranu priče, a ne samo njihovu pošto mi imamo deset ljudi koji su bili prisutni i koji su videli i slušali razgovore i upućivanja na Grocku, pa na Kaluđericu. Onda kad su tu došli to nije ni bila adekvatna prva pomoć i nisu imali svu opremu tako da njihove reči i naši ljudi koji su to videli se ne podudaraju. Nije fer da se čuje samo njihova priča, a naravno da svako brani sebe pogotovo u ovoj situaciji.

Uprkos tome što spomenute hitne službe peru ruke od odgovornosti, inspekcija Ministarstva zdravlja je saopštila da pokreće novi postupak. Kurir još jednom apeluje da se uvede jedinstven broj 194 čijim pozivom će operateri odmah presumeravati poziv na najbližu Hitnu pomoć.

