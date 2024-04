"ČEKA SE POTEZ TUŽILAŠTVA" Radulović o sudbini ubica male Danke: Rezultati psihijatrijskog veštačenja uticaće na dalji tok istrage

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru juče su stigli osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić (2) Srđan J. i Dejan D. Pritvor osumnjičenima po rešenju sudije za prethodni postupak ističe 3. maja i oni će biti poslati na psihijatrisko veštačenje, čim se steknu uslovi za to.

O ovoj temi govorili su Mladen Radulović, novinar Kurira i dr Ivana Stašević Karličić, psihijatar, u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Psihijatrijsko veštačenje je u stvari deo dokaznog postupka gde tužilac odnosno sudija u zavisnosti od toga ko vodi trenutni postupak traži mišljenje psihijatra - da li je u slučaju činjenja krivičnog dela, počinilac bio u stanju neke duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili duševne zaostalosti? Te stoga traži mišljenje veštaka da li su u trenutku činjenja krivičnog dela, bili u stanju da razumeju značaj svog dela i da upravljaju postupcima. Kada psihijatar da to mišljenje na osnovu kliničkog pregleda ili kliničke opservacije, dakle to može trajati i duže od jednog dana u odnosnosti od procene. Onda to mišljenje sud, odnosno tužilaštvo, prevodi u jezik uračunljivosti - rekao je psihijatar i dodao:

- Dakle, uračunljivosti je pravni termin, o njemu odlučuju organi pravosuđa i tužilaštva, a psihijatar daje mišljenje o tom da li neko u trenutku činjenja dela upravlja svojim postupcima i da li je svestan značaja svog dela. To je jako bitno da naglasimo. Uračunljivost je osnovni element krivične odgovornosti uz krivicu, koja predstavlja poseban psihološki odnos učinioca prema posledicama njegovog dela.

Radulović se osvrnuo predlog za produženje pritvora koji još nije poslat.

- Treba naglasiti da tužilaštvo još nije tražilo produženje pritvora za osumnjičene tako da bi oni čak mogli da se nađu na slobodi tog 3. maja. Naravno ima do toga 15 dana, ali još nije podnet predlog za produženje pritvora za dodatnih 30 dana. Očigledno da tužilaštvo čeka rezultate psihijatrijskog veštačenja, čeka zapravo procenu stručnjaka o tome da li su bili u stanju uračunljivosti, kakvog psihičkog stanja itd. Mislim da će tek onda sudski veštak sa psihijatrije doneti odluku da su oni bili u uračunljivi, da su pri čistoj svesti i zdravoj pameti. To će biti na osnova da se istraga nastavi, da oni postanu osumnjičeni - naveo je Radulović.

