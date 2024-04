MIKI ALEKSIĆU OPET NIJE DOBRO: Odloženo suđenje vlasniku škole glume optuženom za silovanja, nije mogao da dođe u sud

U Višem sudu u Beogradu za danas je odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću, reditelju i vlasniku škole glume koji se tereti da je godinama silovao i seksualno zlostavljao polaznice svog studija, zbog njegovih zdravstvenih problema.

- Današnji pretres se odlaže zbog zdravstvenog problema okrivljenog. Naime, Aleksić je psihički dobro i može da prati suđenje, ali zbog bolesti to fizički nije moguće. Aleksić me može da pristupi suđenju, a to je potvrdilo i veštačenje koje je rađeno na sudskoj medicini - naveo je sudija i podsetio da je sledeće ročište zakazano za 20. maj.

foto: Kurir

Podsetimo, zbog bolesti okrivljenog Miroslava Aleksić i prethodna ročišta su odložena. Aleksić se, prema optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, na teret stavlja da je više puta silovao četiri svoje učenice koje su u tom trenutku bile maloletne. Takođe, prema optužnici, Aleksić se tereti i da je nad tri devojke izvršio nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja - svoje pozicije nastavnika glume.

Prva koja je skupila hrabrosti i prijavila silovanje i zlostavljanje policiji, bila je glumica Milena Radulović i ona je to učinila u januaru 2021. godine, a potom su to uradile i ostale devojke.

Kao podrška glumici Mileni Radulović i ostalim žrtvama ispred Palate pravde okupio se kao i do sada veliki broj ljudi koji im nesebično pružaju podršku, sa čuvenim transportom "Verujemo Mileni Radulović!"