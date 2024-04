OGLASIO SE GRADONAČELNIK BORA POVODOM NESTANKA MALE DANKE: Pretražuje se teren od 400 km kvadratnih, jedna tema se vrti po ulicama

Prošlo je skoro mesec dana od nestanka male Danke Ilić iz Bora. Posle svih nagađanja gde je njeno telo, svih pretpostavki zašto dvojica osumnjičenih za njeno ubistvo nisu još uvek otkrili gde je ostaje samo da se i dalje pitamo.

Sa tim se teško mire građani Bora, a gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić uključio se u emisiju Puls Srbije gde je govorio o ovoj temi.

- Skoro je mesec dan, nažalost otkako se desio nemio događaj ovde na teritoriji grada Bora. Otkako je nestala mala Danka, kasnije je otkriven taj monstruozni čin koji se desio ovde u Boru. Sve nas je, ne samo u Boru nego u celoj Srbiji, to uznemirilo. Pokazalo se da građani Bora i Srbije zaista uvek bili tu i da su bili spremni da se uključe pre svega u potragu. Nažalost posle mesec dana monstrumi koji su učinili ovo monstruozno delo ćute i neće da kažu gde je telo male Danke, ali građani ne dostaju i za svaki poziv policijske uprave i MUP se uključuju u pretragu terena. Verujte mi iz dana u dan, u zavisnosti lokacije, policija radi svoj operativni deo posla. Žao mi je porodice i svih građana Srbije jer još uvek ne postoji neki rezultat. Teško je, verujte mi, teško je živeti u gradu kao što je Bor sa 42.000 stanovnika, a da znamo da se takav monstruozni zločin desi ovde kod nas. Teško je kada znamo da prosto porodica, roditelji i bliža porodica ne mogu da dobiju informaciju da ne postoji telo deteta. Verujte mi kada izađete na ulicu ovde ljudi uglavnom samo pričaju o tome. U Srbiji kada se nađem sa nekim poslovno verujte mi kogod zna da sam iz Bora, pita šta se dešava. Teška je ovo stvar za sve nas ovde u Boru, a najviše je apsolutno teško porodici - rekao je gradonačelnik i dodao:

OGLASIO SE GRADONAČELNIK BORA POVODOM NESTANKA MALE DANKE: Pretražuje se teren od 400km kvadratnih, jedna tema se vrti po ulicama

- Da bolje upoznam građane Srbije. Teritorija grada Bora je 850 km kvadratnih. Teritorija sela Zlot, Brestovačke banje je negde oko 400 km kvadratnih. To je prelepa, jedinstvena, dubačka površ, koja između ostalog, treba da bude u nekom narednom periodu i nacionalni park. Dakle, divljina. Treba pretražiti, ljudima da bude jasno, 400 km dužnih, pa to vam je od Beograda do Subotice. Mi pričamo o 400 km kvadratnih, to je ogromno prostranstvo. Ovi koji su počinili zločin, su to uradili kako su uradili, znamo da je bilo premeštanja tela deteta, znamo da je nažalost preminuo jedan od njih koji je verovatno znao gde je telo sklonio. Teško je sada u tom plastu pronaći tu iglu ili u celom toj površini pronaći lokaciju, zaista policija radi svoj posao veoma odgovorno i profesionalno.

