DVOJE DECE I MAJKA POVREĐENI U TEŠKOJ SAOBRAĆAJKI NA AUTO-PUTU KOD NIŠA: Sudarila se dva automobila, Hitna pomoć ih prevezla u UKC

Dvoje dece uzrasta dve i pet godina i žena za koju se pretpostavlja da im je majka, povređeni su danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na uključenju sa auto-puta Beograd - Niš na Bulevar 12. februar.

Kako se saznaje, do nesreće je došlo oko 15.45 sati kada su se sudarili “mercedes” beogradskih tablica i putničko vozilo “fiat” aleksinačke registracije. Hitna pomoć je ženu i dvoje dece koji su se nalazili u “mercedesu” kada je došlo do sudara transportovala do niškog Univerzitetskog kliničkog centra na dijagnostiku.

Prema prvim informacijama, lakše su povređeni ali će se tačan stepen njihovih povreda znati nakon okončanja kompletne dijagnostike.

Policija je obavila uviđaj, obustave saobraćaja nije bilo a o nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.

