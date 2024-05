"GLEDALI SMO GA KAO SINA" Potresna ispovest oca Ivana koga je ubio Belivukov rođak: Izaći će mlad, moje dete iz zemlje neće nikad

„Kažu ljudi da vreme leči rane. Ne leči, verujte mi. Možda ljudima koji nisu izgubili dete nešto zaleči, ali meni je vreme stalo tog 14. januara 2021. godine. Verujte mi kao da je juče bilo. Najbolji drug mog sina koji ga je ubio će izaći mlad, a moje dete iz zemlje neće ustati nikada“, ovim rečima započinje svoju ispovest Dragiša Trifunović, otac Ivana Trifunovića (22), koji je ubijen pre tri godine u Ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu.

Zbog zločina je u pre godinu dana osuđen Damir Ibrahimović na 10 godina zatvora

Otac ubijenog mladića navodi da se seća te noći od pre tri godine svakoga dana.

„Meni je samo bilo bitno da mi on kaže zašto je to učinio. Ne bih razumeo razlog, ne postoji razlog za ubistvo, ali bih razumeo da postoji nešto što ga je navelo. Ovako, ja živim i propadam jer je upravo to ogromna muka - nema razloga zbog čega je mog sina ubio najbolji drug. Eto“, kaže skrhani otac i dodaje da ga razara upravo činjenica da je Ivana ubio drug koga su i njegovi roditelji gledali kao sina:

Ivan Trifunović foto: Privatna Arhiva

„Jeli su zajedno, družili se, stalno je bio sa njim, konstantno. Samo čujemo kada sa vrata poviče: „Idem kod Dače“, „Dolazi Dača“. Odrasli su zajedno, znaju se iz vrtića. Damira sam smatrao drugim sinom. Sve sam mogao da pomislim, ali da mi on uradi ovako nešto. Da je Ivan bio kriminalac trudio bih se da nađem neku utehu, ali on je radio pošteno, borio se za svoj dinar“, kroz suze navodi Dragiša.

On kaže da su i supruga i on u životu zahvaljujući lekovima.

Dragiša Trifunović foto: Zorana Jevtić

„Kad god legnem u krevet odmah kreću slike da mi se vraćaju, kad sam našao sina, sahrana, pa suđenja… Kada sam ga pronašao ispred zgrade mislio sam da je još živ. Kada je trebalo u mrtvačnicu da se ide, supruga je molila da ide, ali ja nisam dao. Verujte mi da ne znam da li bi ona izdržala. Ona sve ovo još teže podnosi, baš jedva. Kada se nekada noću probudim, ustanem i vidim je kako drži Ivanovu sliku, sedi i plače. Ne može to nikada da se zaboravi“, potreseno kaže otac ubijenog mladića.

Posle smrti sina Dragiša kaže da mu je preminuo i otac.

„Verujte da su mi svi osećaju otupeli. Nisam imao osećaj da mi je to otac. Ne znam da objasnim kako sam se osećao, ali izuzetno bez emocija. Nekako, taj januar i gubitak Ivana su sve isisali iz mene. Dugo sam odbijao da pijem lekove, ali sve me je stiglo. Počeo sam da ih pijem upravo zbog supruge, da njoj budem tu, da joj podršku pružim. Dođemo uveče sa posla, sedimo. Muk. Ćutimo i gledamo u njegovu sliku. I tako prolaze dani….“, zaključio je potreseni otac.

foto: Privatna Arhiva, Mondo/Stefan Stojanović

Inače, kako su mediji pisali ranije, Damir je rođak uhapšenom vođi navijača Veljku Belivuku.

Podsetimo, Damir Ibrahimović proglašen je krivim za ubistvo Trifunovića i osuđen na deset godina zatvora.

Kurir.rs/Nova

Preneo: R.J.