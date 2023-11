BELIVUKOV ROĐAK OSUĐEN ZA UBISTVO NAJBOLJEG PRIJATELJA: Posle žurke zario mu nož u grudi, pa ga onesvešćenog vozio u bolnicu

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 10 godina zatvora rođaka Veljka Belivuka, Damira Ibrahimovića za ubistvo najboljeg prijatelja Ivana Trifunovića na dočeku Srpske nove godine 2021. na Novom Beogradu.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je presudu kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu - navodi se u odluci suda. Zločin se, podsetimo, dogodio 14. januara 2021., posle žurke na kojoj su prijatleji bili zajedno.

Advokat Slavka Babić foto: Privatna arhiva Porodica Okrivljeni nije pokazao kajanje Advokat Slavka Babić, punomoćnik porodice ostećenog, smatra da je ovom pravosnažnom odlukom konačno utvrđena krivica okrivljenog Ibrahimovića. - Za porodicu je najbitnije u ovom trenutku da je učinilac ovog krivičnog dela osuđen, imajući u vidu sramnu odbranu okrivljenog, negiranje izvrsenja krivičnog dela, kao i ne pokazivanje kajanja - navodi advokatica Babić.

Prvostepena presuda, podsetimo, doneta je u aprilu ove godine i Ibrahimović je dočekao na slobodi. - Okrivljeni Damir Ibrahimović je oglašen krivim što je 14. januara 2021. godine, na trotoaru, ubio Ivana Trifunovića lišio života, pri čemu je njegova mogućnost da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima bila smanjena, ali ne bitno, na taj način što je oko 3.00 sata motornim vozilom dovezao oštećenog koji je bio u pripitom stanju do kuće, sa žurke koju su zajedno organizovali, nakon čega je oštećeni otišao do svog stana gde je uzeo telefon svog oca i istim je pozvao na telefon. Potom je izašao iz svog stana, uputio se peške trotoarom gde je oko 3.46 sati naišao Ibrahimović automobilom, zaustavio se, izašao iz njega i krenuo peške ka pokojnom - opisano je u potvrđenoj prvostepenoj presudi šta je prethodilo ubistvu. Kako se navodi, kada su se susreli, Ibrahimović je nožem koji je imao kod sebe, ubo prijatelja u levu stranu grudnog koša.

Damir Ibrahimović, Ivan Trifunović, mesto ubistva foto: Privatna Arhiva, Kurir/Jelena Rafailović

- Ivan Trifunović se okrenuo i počeo da beži nazad trotoarom u suprotnom smeru od onog kojim je prethodno došao, a Ibrahimović je krenuo za njim da ga juri, da bi zatim, usled posledica prethodno zadobijene povrede pao na tlo, nakon čega je do njega prišao okrivljeni, a za njim je u tom trenutku naišao i otac oštećenog, koji je prethodno izašao iz stana da potraži sina. Otac teško povređenog, koji je ležao bez svesti, i Ibrahimović su ga uhvatili za ruke i dovukli ga do automobila, ubacili ga na zadnje sedište. Otac je seo pored njega, a okrivljeni Ibrahimović ih odvezao do Urgentnog centra gde je uprkos ukazanoj lekarskoj pomoći Ivan Trifunović preminuo - navedeno je u potvrđenoj presudi Višeg suda u Beogradu.

