"DOK OVO BUDEŠ ČITAO NEĆEMO BITI TU" Braća Panić pre hapšenja poslala poruku - SVE OBJAVIO BAHATI TATIN SIN (FOTO)

Nakon hapšenja braće Miloša i Uroša Panića na beogradskom aerodromu, Nikola Keljanović, poznat pod nadimkom "tatin sin" koga javnost dobro poznaje zbog bahaćenja na ulicama Beograda, oglasio se na društvenim mrežama.

Naime, Keljanović je na svom Instagram profilu podelio prepisku sa jednim od braće Panića koji mu poslao fotografiju uz nekoliko reči pre nego što je sleteo na aerodrom u Beogradu.

foto: Društvene mreže

- Keljo, to je to.. Vidimo se stari druže.. Dok ovo budeš čitao, mi nećemo biti tu, a poruka koju pošalješ dugo neće biti otvorena - napisao je Uroš Panić Keljanoviću pre nego što je seo u avion i uz to poslao i sliku iz kafića gde se vidi pasoš i avionska karta iz Tivta za Beograd, što je Keljanović podelio na svom profilu uz smeh.

Podsetimo, braća Panić su uhapšena danas odmah po sletanju na aerodrom u Beogradu, a pre nego što je policija razbila lanac prostitucije iza koje stoje bahata braća, Panići su često bili u društvu upravo Nikole Keljanovića, koji je u žižu javnosti dospeo i 31. oktobra 2020, kada je slupao tatin zlatni "porše panameru" i time se "pohvalio" na svom Instagram profilu.

Kao i braća Panić, i "tatin sin" se redovno pojavljuje u skupocenim automobilima dok divlja u saobraćaju, a sve to naravno podeli i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gde se mogu videti i fotografije gomile keša i skupih automobila.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Rad je stvorio čoveka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja: "Završiću fakultet, biću obrazovan." Koga boli uvo?! Realno, samo lova, kola i tako dalje - rekao je Nikola Keljanović jednom prilikom.

Inače, pored toga što očigledno obožava se pohvali skupocenim automobilima, poznato je i to da mu je policija iste više puta oduzimala. Jednom prilikom oduzet mu je "mercedes AMG", vredan oko 130.000 evra jer nije imao tablicu, a farovi su prepravljeni da svetle ljubičasto, što nije dozvoljeno. Policija mu je pre toga oduzela "porše panameru" u Zemunu i džip "porše kajen" na Novom Beogradu.

foto: Printskrin/Instagram

- Zlatna "panamera" mu je bila oduzeta jer Keljanović nije imao izdat atest za prepravku vozila, pošto je imao folije na svim staklima i vetrobranu. Što se džipa tiče, policija mu ga je oduzela jer su stakla naknadno bila zatamnjena - podseća izvor Kurira.

Isto je prošao i Uroš Panić kada mu je policija oduzela luksuzni narandžasti automobil "lambordžini" zbog brojnih snimaka divlje vožnje po beogradskim bulevarima, bahatog preticanja i kršenja saobraćajnih propisa.

