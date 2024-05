EVO U KAKVOJ ĆE SE SUDNICI NASTAVITI SUĐENJE UROŠU BLAŽIĆU Psiholog: Napad roditelja na njega je APSOLUTNO OPRAVDANA reakcija!

Burno je juče bilo u sudnici u Višem sudu u Smederevu. Trenutak kada su roditelji i rođaci ubijenih u masakru u Duboni i Malom Orašju prvi put videli osumnjičenog Uroša Blažića i njegovog oca, umalo da se pretvori u linčovanje. Zbog svega, na kraju je ročište odloženo a suđenje će biti premešteno u Specijalni sud u Beogradu.

I smederevska Hitna pomoć morala je da reaguje jer su mnoge prisutne savladale emocije koje su se gomilale do momenta kada je Uroš Blažić ušao u sudnicu. Šta će se dalje dešavati u ovom slučaju i da li je ovaj haos mogao da se predvidi govorili su u emisiji Puls Srbije Stefan Stefanović, advokat i psihoterapeut Marija Milenković.

Milenković je rekla da je burna reakcija roditelja ubijenih krajnje opravdana.

- Takve reakcije su apsolutno orpavdane. Ogorčenost i stav oštećenih je apsolutno opravdan. S druge strane mora da se poštuje neki zakonski protokol i neka ograničenja, pa je izgledalo kao da je okrivljeni zaštićen, a ne oštećeni. Psihološki gledano pravi efekti traume se još uvek nisu manifestovali. To je dugotrajan proces, a ishod oporavka je pritom neizvestan - rekla je Milenković i dodala:

- Ono što je neka manjkavost u našem pravnom sistemu, doduše ja to govorim kao laik u pravnoj struci, jeste ta neka izostanak blagovremenosti kazne. Neke stvari se ne kazne na vreme. Suština ove priče jeste da javna osuda i socijalni linč jako važne stvar. To ja najvažnija i najefektivnija kazna. Koja je u funkciji toga da nikome ne padne na pamet tako nešto.

Stefanović je rekao da su reakcija roditelja bile očekivane:

- Jučerašnje suđenje je bio pripremno ročište visokog rizika s obzirom da je u pitanju prvo suočavanje oštećenih sa ubicom i njegovim ocem. Sav taj strah, bes, gorčina, žalost, tuga - sve je to kulminiralo u tom trenutku. Bilo je za predvideti da će doći do reakcija tog tipa. Roditelji su reagovali emotivno najpre plačem i uzvicima, pa je to prešlo u želju da se obračunaju sa tim zlotvorima.

A sudnica specijalnog suda u Beogradu u kojoj će se nastaviti suđenje Blažiću struktuirana je tako da svede mogućnost ovakvih incidenata na najmanju moguću meru:

- Suđenje je prekinuto i biće preBačeno u zgradu specijalnog suda u Ustanićkoj. Sudiće isto veće, ali premešta se zbog uslova u sudnici. Tamo postoje odvojene barijere između optuženih i ostalih koji učestvuju u postupku. Postoje čak i dva ulaza. Tu su minimalne šanse za bilo kakve incidente i to je po mom mišljenju pravo rešenje.

