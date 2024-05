TRAJALO JE 15 SEKUNDI, ČIM JE ZAKORAČIO U SUDNICU, RODITELJI SU REAGOVALI: Advokat opisao šta se dešavalo u smederevskom sudu!

Advokat Nebojša Perović, koji zastupa Nemanju Ilića, jednog od 12 ljudi koji su preživeli masakr Uroiša Blažića 4. maja 2023. godine, bio je danas u sudnici Višeg suda u Smederevu kada je došlo do incidenta i napada na Uroša Blažića.

Uroš BLažić foto: Nenad Kostić

Perović je naveo da se incident dogodio čim su stražari u sudnicu uveli Uroša Blažića sa lisicama na rukama i nogama i pancirom. Kako je dodao, sve je trajalo jako kratko, nekih petnaestak sekundi.

- Ono što se desilo u sudnici jeste to da su ljudi, oštećene porodice, prilikom ulaska Blažića počeli da guraju stolice, a toliku masu ne možete da zadržite i pored tolikog obezbeđenja. Sve je to trajalo oko 10 do 15 sekundi koliko je trebalo stražarima da shvate šta se dešava i da izvedu Blažića napolje. Njegov otac nije ni stigao da uđe u sudnicu - opisao je Perović posle ročišta koje je na kraju održano uz prisustvo sudije, advokata i tužioca, a odlučeno je da se ovo suđenje ubuduće održava u zgradi Specijalnog suda u Beogradu.

Zorica Panić foto: Nenad Kostić

Perović je dalje naveo i "da je roditeljima žrtava i preživelima suočenje sa ubicom jako teško".

- Suočenje sa ubicom je preteško i čim je on zakoračio u sudnicu roditelji su reagovali - dodaje je i naglasio da je u sudnici, kao i isperd nje bilo mnogo pripadnika obezbeđenja, sudske straže, čuvara i policije.

Inače, kako je po izlasku iz sudnice rekla Zorica Panić, majka ubijenih Kristine i MIlana Panića, nju je izrevoltiralo to što je Blažić u sudnicu ušao spuštene glave i sa pancirom na grudima.

Majci pozlilo foto: Nenad Kostić

- Ja sam uzela policajcu šaržer! Kada je ušao u sudnicu svi su skočili kao i moj muž i ja. Streljao mi je decu, pa neće da mu se sudi, ja ću da mu presudim - vikala je ispred suda Zorica, majka Kristine i Milana Panića.

I majka ubijenog Dalibora Todorovića navela je da ju je pogodilo to što je okrivljeni bio okružen stražarima i sa pancirom.

- Godinu dana ja venem, a oni bi njemu da sude! Čuvaju ga od nas... - rekla je Danijela, Daliborova majka koja se potom srušila ispred suda, a ekipa Hitne pomoći joj pruža neophodnu pomoć.

