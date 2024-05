POGLEDAJTE KAKO SADA IZGLEDA UROŠ BLAŽIĆ! Masovni ubica okružen stražarima, sa lisicama na rukama i pancirom na grudima! (FOTO)

Uroš Blažić (22) iz Dubone kod Mladenovca, doveden je danas iz pritvora u Viši sud u Smederevu okružen stražarima, sa lisicama na rukama i nogama, i pancirom na grudima! Stražari se ni jednog momenta nisu odvajali od njega, sve vreme su ga držali ispod miške, a ista situacija je bila i sa njegovim ocem, okrivljenim Radišom.

Uroš se pojavio obučen u ceno, a sve vreme mu je pogled bio spušten ka zemlji. Inače, danas je u smederevskom Višem sudu počelo suđenje Blažiću koji se tereri da je 4. maja 2023. u selima Malo Orašje i Dubona ubio devetoro ljudi i ranio 12 osoba. U njih je, kako se navodi u optužnici, pucao iz kalašnjikova, praktično bez ikakvog razloga.

Nedugo pošto je počelo suđenje, koje je zatvoreni za javnost jer reč o pripremnom ročištu, u sudnici je nastao haos. Naime, kako saznajemo, roditelji ubijenih mladih ljudi uznemirili su se kada su ugledali Blažića. Straža je munjevito reagovala i sprečila veći incident, tako da su Uroš Blažić i njegov otac izvedeni iz sudnice, takođe u pratnji velikog broja stražara.

Inače, Uroš Blažić se optužnicom koju je podiglo nadležno Više javno tužilaštvo u Smederevu tereti da je 4. maja 2023. u večernjim satima počinio krivično delo teško ubistvo za koje mu preti kazna do 20 godina zatvora. Blažiću takva kazna sleduje, jer je u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, pa shodno odredbama Krivičnog zakonika njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Optužnicom je obuhvaćen i njegov otac Radiša Blažić koji se tereti da je od 2021. u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, neovlašćeno nabavljao i držao veću količinu oružja, municije i bombi.

- Okrivljeni Uroš Blažić i njegov otac Radiša na prvo suđenje došli su u pratnji velikog broja stražara koji su ih iz iste zgrade doveli do sudnice. Naime, Blažići se nalaze u pritvoru u istoj zgradi gde se nalazi smederevski sud i tužilaštvo - navodi Kurirov sagovornik.

Pa da podsetimo, Uroš Blažić je u svojoj sramnoj odbrani samo dva dana nakon zločina u tužilaštvu detaljno opisao "kako nije overavao žrtve i da nije čuo njihove jauke dok ih je ubijao." Takođe, između ostalog naveo je "da je zločin počinio jer su mu se ljudi smejali i omalovažavali njega i njegovu porodicu."

Okrivljeni Blažić je u svojoj sramnoj odbrani detaljno opisao kako je došlo do zločina, a nije izostavio ni da navede da nije želeo da ga policija ubije nakon masakra.

- Bežao sam jer nisam hteo da me likvidiraju jer sam naoružan, a takođe, nisam hteo da misle da ću počiniti još neko delo. U tom trenutku sam hteo da ostanem živ. Nakon masakra isključio sam mobilni telefon i bacio ga u travu kako policija ne bi uspela da me locira preko njega - piše u optužnici koja je podignuta u oktobru 2023.

- Okrivljeni Uroš Blažić nakon krvavog pira, kako se navodi u optužnici, beži kolima, a potom dolazi do naplatne rampe Mali Požarevac gde ulazi u taksi vozilo u kome je bila putnica i provodi sa njima određeno vreme, gde im između ostalog preti i pokazuje oružje koje ima kod sebe. Taksista ga potom vozi u selo Vinjiše nadomak Kragujevca odakle okrivljeni ide peške do kuće ujaka gde se krije do ujutru u kokošinjcu kada je policija hapsi - između ostalog piše u optužnici.

Pre masakra Uroš Blažić bio je veoma aktivan na društvenim mrežama gde se često hvalio u kom klubu i kafiću provodi vreme.

Takođe, nije izostavljao ni da se pohvali svojim poznanstvima i druženjima sa poznatim ličnostima. Mnoge od njih su inače, učesnici rijaliti šou programa. Blažić je godinu dana pre zločina bio najbolji prijatelj sa Nikolom Đorđevićem, bivšim zadrugarom ui bivšim dečkom pevačice Sanje Vučić. Kako smo već pisali, Đorđević je svedočio nakon masakra i on je ključni svedok. A koliko su bili bliski može se videti sa fotografija na mrežama, koji su čak i nosili istu garderobu.