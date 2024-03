RIJALITI ZVEZDA KLJUČNI SVEDOK PROTIV MASOVNOG UBICE! Uroš Blažić mu najavio krvavi pir, pa posle samo 6 minuta počeo da ubija!

Rijaliti zvezda Nikola Đorđević, bivši dečko pevačice Sanje Vučić, dobio je 4. maja u 21.14 sati poruku od Uroša Blažića (21) iz Dubone da je "izgoreo" i da "seda u u kola da pravi masakr", da bi samo šest minuta Blažić ostvario svoju jezivu pretnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi!

Đorđeviće je u iskazu koji se nalazi u optužnici, koju je potvrdio Apelacioni sud i u koju je Kurir imao uvid, ispričao da se 4. maja čuo Blažićem.

- Uroš je spremao slavu i bio je kod roditelja, a ja sam mu rekao da zbog puta u Beč neću moći da dođem na slavu. U jednoj "vocap" grupi, u kojoj je bilo nas petoro-šestoro, napisao sam "odoh ja", na šta je jedna devojka napisala: "Šta ćeš sada kada ode tvoj sensei?". Na taj način je provocirala Uroša, misleći šta će sad bez mene, "svog učitelja" - rekao je Đorđević.

uroš blažić i nikola đorđević foto: Instagram

Poziv iz Paraćina

Tada je, prema njegovom iskazu, došlo do svađe, a Uroš je po njegovom savetu napustio grupu. Đorđević je rekao i da se tokom celog dana i večeri čuo sa Blažićem.

- Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao "dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!" Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!" Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

Mesto zločina u Doboni foto: Petar Aleksić

- Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla "da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

On je rekao da je upoznao Blažića u junu 2022. na letovanju u Herceg Novom. - Našli smo se u zajedničkom društvu i proveli smo dva-tri dana zajedno. Delovalo mi je da je momak na mestu, vredan, radan i bez poroka. Pričali smo o poljoprivredi, normalnom životu, a ispričao mi je i neke stvari o svojoj porodici - rekao je Đorđević.

Redovno se čuli

Do sledećeg susreta je prošlo manje od mesec dana, kada je došao u posetu kod Blažića.

- Ubrzo smo počeli intezivnije da se družimo. Uroš je dolazio često u Beograd, a ja sam mu omogućio i da spava kod moje babe u stanu u Višnjičkoj banji. Zamolio me je da mu preko zime nađem posao, jer tada nema posla oko poljoprivrede. Tada sam mu našao posao u građevini, radio je unutrašnje radove u stanovima u Nemačkoj.

blažić i đorđević foto: Printscreen/Društvene mreže

Kako je naveo svedok, Uroš je tri meseca bio u inostranstvu, gde se sa njim čuo svakodnevno.

- Tamo je bio "na crno" pa je morao da se vrati. Nikada mi se nije žalio ni na posao, ni na roditelje, a poslednji put sam se čuo s njim 1. ili 2. maja 2023. godine - rekao je Đorđević koji je inače, na početku saslušanja naveo "da je promenio svoj identitet, jer mu se više sviđa novo ime Viktor."

Crni pištolj Rekao mi je da je već pucao u džak Nikola Đorđević je, kako piše u optužnici, opisao i događaj kako je pištoljem Uroša Blažića ubio prase na imanju u Šepšinu. - Bio sam kod Uroša 29. ili 30. decembra 2022. zapamtio sam taj datum jer smo se dogovorili da pečemo prase. Otišli smo na stočnu pijacu u Mladenovac, gde smo kupili živo prase i odneli ga kod Uroša kući. U tom trenutku bili smo samo Uroš i ja, i pošto nisam mogli da se snađemo oko klanja praseta Uroš je doneo jedan pištolj, crne boje. Tada mi je rekao da je očev pištolj i ja sam ovim pištoljem ubio prase, tako što sam pucao u glavu. Inače, Uroš mi je ovaj pištolj pokazao tada i rekao mi je da siđemo dole do podruma kuće, gde mi je pokazao džak od peska, koji je stajao na nekom postolju - ispričao je Đorđević: nikola đorđević ubio prase iz pišolja okrivljenog na njegovom imanju foto: Privatna arhiva - Tada mi je rekao da pucam u taj džak i da proverim da li pištolj pravo puca, to mi je rekao zato što je znao da se bavim streljaštvom. Tom prilikom ja sam ispalio dva metka u džak, zaključio sam da pištolj puca pravo i rekao Urošu "da nije bezbedno da puca u ovaj džak", ali mi je on rekao da je u njega pucao i ranije. Okrivljeni mu je u leto 2022. pokazao i startni pištolj sive boje i to dok su bili u društvu devojaka, pa je pomislio da je to uradio kako bi se pravio važan.

Koristili steroide Ubica kupovao steroide "na crno" Rijaliti zvezda je navela i da je Blažić koristio steroide tokom zime. - Kratko je koristio steroide tokom zime, koristio je testesteron, a kada se vratio iz Nemačke, nastavio je da uzima. Mislim da je takođe, koristio i trenbolone, kada se vratio iz inostranstva. Dve nedelje pre kritičnog događaja, Uroš je išao da kupi ovo sredstvo koje se ne kupuje u apoteci, doneo ga je neki čovek "na crno". Nalazi se u ampulama, u pitanju je uljani rastvor koji se koristi kao injekcija intermuskulareno - rekao je Đorđević.

