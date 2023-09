"PO PATIKAMA SAM PREPOZNAO DA MI JE SIN MRTAV" Potresna ispovest roditelja Milana i Kristine: Leže pokriveni, noge se odsekle

U samo jednom minutu Zorica i Saša P. ostali su bez sina i ćerke kada je u noći, 4. maja, dvadesetjednogodišnji U.B. nasumično pucao po ljudima u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Mladenovca lišivši života devetoro i ranivši čak 13 osoba.

Milan samo što se zaposlio kao mladi policajac. Njegovu rođenu sestru Kristinu P. čekala je matura i upis Učiteljskog fakulteta. Život koji je bio pred njima ugašen je u rafalima kalašnjikova.

Više od četiri meseca nakon krvave tragedije roditelji Zorica i Saša u emisiji "Insajdera" prisetili su se poslednje večeri provedene sa svojom decom, a otkrili su i šta je im je ostala najveća bol.

- Mi smo se okupili kod mene u sobi igrali smo igricu, ja Milan i Kristina. Pobedili su me, smejali smo se kao nikad do sada. Kristina je pozvala Milana da idu u školsko dvorište, otišli su i više mi se nisu vratili - ispričala je Zorica.

Oca Sašu, koji je umoran od posla legao da spava, probudio je prijatelj.

- Oko 23 i 15 zove jedan drugar i kaže, ajde požuri, pobila se deca u školskom. Ja gledam s kim se pobili, moj sin se nikada ni sa kim nije ni posvađao, a kamoli pobio, ne ide mi u glavu. Oblačim se, izlazim, stajem u centru selu, vidim Milana po patikama ga prepoznajem, gledam i ne verujem. Molim Boga da nije i Kristina, jer je bila drugačije okrenuta. Leže pokriveni ćebićima, noge se odsekle, usta se osušila... Mislio sam da ću da umrem tu noć - kaže Saša.

Do danas majku Zoricu boli to što su joj tragično nastradala deca ležala celu noć na ulici.

- Idem i zatičem moju decu. Samo oni i zašto su samo oni na ulici?! Boli me što su moja deca bila celu noć na ulici. Oni su poginuli na klupici, tu je trebalo da budu. Ili da ih odveze Hitna ili u mrtvačnicu - kaže nesrećna Zorica.

"Znao je u koga puca"

Zorica i Saša kažu da je U.B. tačno znao u koga puca. Roditelji poginulih Milana i Kristine suočili su se i sa porodicom ubice svoje dece.

- On je poznavao žrtve, Išao je sa namerom i ubijao je. Znao je koga ubija. Ja sam pitala njegovu majku i dedu zašto nam je poubijao decu. Deda je rekao da je on njih maltretirao, čak je i majku gurnuo to veče, a ona je rekla, ćuti nemoj to da pričaš pred njima - kaže Zorica.

U. B. i komšijama i nadležnima, kažu, bio je poznat odranije po svom nasilničkom ponašanju. Od napada na policajca još dok je bio maloletan, do maltretiranja komšija kome je čak jednom prilikom isekao rampu motornom testerom... Po sadašnjem zakonu 20 godina je maksimalna kazna koju može da dobije, a roditelji koji su ostali bez oba deteta ne mogu sa tim da se pomire.

- Šta su te godine za moje jedno dete, a ne za svu ostalu decu?! Apelujem na sud da se smatra kao da je on odrasla osoba - kaže majka Zorica.

Sa druge strane, Saša se nada maksimalnog kazni.

- Za oca i njega očekujem doživotnu kaznu. On mu je to omogućio, a sin je uradio to što je uradio. Ako se ovo ne osudi, to je primer drugima da ne dovedu do toga da se ovo desi - kaže otac Saša.

U.B. policija je uhapsila u selu u okolini Kragujevca. Nakon izvršenog masakra u okolini Mladenovca, oteo je taksi vozilo, kojim se dovezao do naselja Grošnice, gde se sakrio u ujakovoj šupi. Nakon hapšenja, priznao je svoje zločine pravdajući ih nepravdom društva koje se reflektovalo na njega.

Još je i izjavio i da su meštani stvarali zaveru protiv njega, da se o njegovom ocu pričalo loše i da je kriminalac, a okidač da pobije ljude bilo je i navodno ismevanje u školi jer je, kako kaže, tamnije puti.

Psihijatrijskim veštačenjem je pokazano da je u trenutku svog krvavog pira bio u svesnom i uračunljivom stanju.

- Veštačenje nije pokazalo da on nije bio uračunljiv ili da na bilo koji način nije mogao da shvati značaj dela, niti da nije bio svestan svog ponašanja - kaže advokat porodice P, Ivan Milosavljević.

