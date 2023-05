"NAPAO POLICAJCA, TESTEROM SEKAO RAMPE, IZAZIVAO INCIDENTE" Ministar Gašić u Skupštini o svim prijavama protiv ubice iz Mladenovca

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas diskusiju o vladinom izveštaju o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, nakon dva masovna ubistva koja su se dogodila pre dve nedelje.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić pročitao je na početku sednice deo izveštaja o bezbednosnoj situaciji i incidentima u školama tokom prošle i ove godine. On je poslanicima predočio i postupanje policije prema U. B. koji je okrivljen za masovno ubistvo u okolini Mladenovca i Smedereva.

Napad na službeno lice

Kako je naveo Gašić, prema evidenciji policije, protiv U.B. je 31. maja 2020. godine podneta krivična prijava Višem tužilaštvu za maloletnike protiv zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U.B. je, kako je ispričao, vozio motor, nije se zaustavio na znak i udario policajca, prošao dve patrole, treća ga zaustavila. Doveden je, prema Gašićevim rečima, u policijsku stanicu, saslušan je i podneta je krivična prijava tužilaštvu

Bratislav Gašić je kazao da je obavešten Centar za socijalni rad Zvezdara radi preuzimanja mera iz svoje nadležnosti, ali da se ne zna ishod.

foto: Zorana Jevtić

Motornom testerom posekao rampu, izazivao tuču

- Protiv U. B. je 28. jula 2019. godine podneta prekršajna prijava za drsko i bezobrazno ponašanje, kada je motornom testerom posekao rampu kojom je Živorad Petković iz Dubone branio ulaz u svoje imanje - rekao je ministar policije.

Dodao je i da je protiv U.B. podneta i prekršajna prijava zbog izazivanje tuče, posedovanje noža, ali je postupak obustavljen zbog apsolutne zastarelosti.

I otac nasilnik

Gašić je rekao i da je protiv oca U.B. policiji bila podneta i prijava za nasilje u porodici nad ocem.

Odgovarajući na zahteve poslannika da članovi Vlade podnesu ostavke, Gašić je rekao je da "ako pričamo o zločinu u Mladenovcu, ako pitate o odgovornosti, svi je snosimo zajedno".

- Razumem ja zašto želite moju smenu. Ne zbog mene već mog predsednika. Ne zbog mene već zbog moje stranke - rekao je Gašić.

"Ne krijemo ništa, radimo svoj posao"

Neće dozvoliti, kako je kazao, nikome da tvrdi da policija ne radi svoj posao.

- Pitate me šta to krijemo. Pa ništa. Znate gde je bio školski policajac. On je bio na vratima po proceduri tog jutra dok svi ne uđu u školu. Gde je video nadzor? Tu je i izuzet je kao dokazni materijal. Policiju je zvala pomoćnik direktora škole. I to znate. Ali ja ne mogu da iznosim detalje koji su jako bitni za isrtagu. Nepunih 20 minuta posle ovog zločina stigla je Danica Grujičić, zatim ministar Branko Ružić, a zatim i ja - rekao je Gašić povodom tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Gašić je dodao i da "demokrate prisete koliko je bilo masovnih zločina od 2000. do 2012, u vreme", kako je rekao, "kada su vam ubili premijera".

Predato 23.503 komada oružja i više od milion komada municije

Odmah na početku izlaganja podsetio je da je od 8. do 18. maja u akciji razoružavanja Srbije predato ukupno 23.503 komada oružja i više od milion komada municije.

- Za proteklih šest meseci oduzeto u raznim akcijama 57.000 komada oružja, ali do završetka sudskih sporova, to nije nešto sa čcime se raspolaže - istakao je Gašić.

Brnabić: Smanjili smo broj izdatih dozvola za oružje

Nakon njega je govorila i premijerka Ana Brnabić, koja je kazala da se broj izdatih dozvola za oružje povećavao u Srbiji nakon masovnih ubistava u Leskovcu i Jabukovcu.

- Godine 2008. bilo je više od milion izdatih dozvola, a aktuelna vlast taj broj smanjila na 761.415 - navela je Brnabić.

Brnabić je odgovarala šefu poslaničke grupe Zeleno levi klub Radomiru Lazoviću koji je, komentarišući da je juče jedan čovek zoljom srušio kuću u Rumi, rekao da to govori koliko je situacija stabilna.

foto: Nemanja Nikolić

Sednici, pored Brnabić i Gašića, prisustvuju i ministri Nikola Selaković i Darija Kisić.

Pred poslanicima su četiri tačke dnevnog reda, a pored izveštaja o bezbednosnoj situaciji, tu su i izveštaj REM-a o nadzoru komercijalnih televizija sa posebnim osvrtom na izveštavanje u slučajevima nasilja, kao i formiranje Anketnog odbora koji treba da utvrdi činjenice i okolnosti kako je do nedavnih tragedija došlo.

Deo opozicije, poslanički klubovi DS i "Moramo-Zajedno", u međuvremenu su napustili sednicu. Lider demokrata Zoran Lutovac rekao je da smatraju da većina nije sednicu shvatila na pravi način i da se koristi za "razvodnjavanje" priče.

