SUZANA GRUBJEŠIĆ: EU računa na države regiona

Imamo period u kojem zapadni Balkan dobija šansu da se približi EU, i da ne govorimo više samo prazne priče da je važan proces, a ne godine, već da uhvatimo korak. Evropski put Srbije trenutno je uslovljen rešenjem kosovskog problema. U prvobitnom nacrtu stretegije proširenja EU je stajalo da bi Beograd i Priština trebalo da dođu do pravno obavezujućeg sporazuma do kraja 2019, ali je u finalnom tekstu taj rok sklonjen i stavljena je samo odrednica „hitno“. To tumačim kao želju da se do rešenja kosovskog problema dođe već do kraja ove godine.

Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta

Kurir

