Jelena Milić: Lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti sprovodi jednu vrstu aparthejda

Lider Samoopredeljenja (i kandidat za budućeg premijera Kosova) Aljbin Kurti pravi jednu vrstu aparthejda. Jer kako drugačije nazvati normativnu diskriminaciju jedne grupe? Diskriminiše Srbe koji žive na Kosovu i glasaju za Srpsku listu i ne žele nezavisnost Kosova u odnosu na one Srbe koje on smatra lojalnim i koji prepoznaju državu Kosovo. To je korak ka tipičnom aparthejdu. Na Kosovu i Metohiji je u toku izborni inženjering u vezi sa monoetničkim trovanjem, zahvaljujući kome se vide sve slabosti Ahtisarijevog plana i rešenja u kosovskom ustavu i njihovu neodrživost. Kurti uzima šta mu odgovara, a ono što mu ne odgovara ne želi da menja institucionalno, nego bira da ne primenjuje te stvari.

Kurir.rs / Foto: Beta/Media centar

Kurir