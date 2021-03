VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Srbija do Mauricijusa

Najmanji je problem što Dragan Đilas nije govorio istinu kada je rekao da nema račune na Mauricijusu. Nekako od njega smo na to i navikli. Nije čak problem ni pronađena suma, mada opravdano možemo da sumnjamo da je ona veća od tih šest i kusur miliona evra. Mnogo veći problem je što taj čovek pledira da vodi Srbiju, a račune i firme otvara van Srbije. To je nedopustivo i nemoralno. Dragan Đilas posle otkrića da poseduje račune i firme u Švajcarskoj i Mauricijusu jednostavno mora da se povuče s političke scene. Naravno, on to neće učiniti.

Sada dolazimo do najbitnije stavke, a to je motiv Đilasa da to učini. Svakako, užasno je sporna i prodaja njegove firme „Dajrekt medija“, za koju mnogi tvrde da je učinjena fiktivno i zbog koje su holandske vlasti otvorile istragu. Da budem iskren, mene je tužio zbog teksta u kome sam pisao o njegovoj povezanosti sa SBB i Draganom Šolakom, valjda želeći sebe da odbrani od neodbranjivog, odnosno da zbog činjenice što je firmu otvorio na Mauricijusu niko neće moći da sazna kakva je finansijska gimnastika rađena prilikom očito fiktivne prodaje „Dajrekt medije“.

Ipak, što naš narod kaže - zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju, očito ni sam Đilas nije sanjao šta će ga snaći i da će mu se taj novac - koji je pomislio da će dobiti čerupajući svakog od nas ko se usudio nešto protiv njega da kaže - olupati o glavu. Suštinski, možda njemu nije toliko ni stalo do tog novca, mada se kaže da su oni koji su novac stekli na sumnjiv način po prirodi gramzivi ljudi, koliko mu je stalo da nam sud svima zabrani da o njemu govorimo. Na taj način je hteo da ućutka istinu koja se, sada je jasno, nije mogla sakriti.

Motiva za ovo nedelo koje je učinio ima napretek. Za njega je posebno loše što je to učinio, jer on ima nameru da vodi Srbiju. Da li bi se posle svega zaista bilo ko ozbiljan usudio da mu ukaže poverenje nakon saznanja da je novac iznosio iz Srbije? Odakle mu ideja za Mauricijus i koga je to savetovao? Da li je to zbog toga što je želeo da izbegne plaćanje poreza u Srbiji? Da li se na ovaj način pere novac koji je eventualno nelegalno stečen? Da li je motiv ispumpavanje para iz Srbije?

Elem, sada postaje sasvim jasno da njegovi motivi u politici nisu borba za ideale ili za ekonomski prosperitetnu Srbiju. Čovek kome je Srbija na prvom mestu ne iznosi novac iz Srbije, ne otvara fiktivne firme preko kojih skriva svoje transakcije i plaća porez u Srbiji do poslednje stavke, jer to je osnovna patriotska dužnost.

Uspešnom biznismenu - osim ako zaista nije pred penziju pa po stare dane, kada se skroz u biznisu ostvario, želi da finišira svoju uspešnu karijeru time što će pomoći svojoj otadžbini tako što će se prihvatiti političke funkcije - dok je u punoj snazi za biznis, nikada ne bi palo na pamet da ide u politiku. Zašto bi neko ko zarađuje milione pristao da bude bilo šta u politici gde su plate najviše do hiljadu i kusur evra?

Odgovor nam može pružiti samo Đilas, što kroz svoj minuli rad, kada je s pozicije gradonačelnika pomogao svojoj firmi da po zaposlenom prihoduje onoliko koliko ni „Majkrosoft“ nije prihodovao u najboljim danima. Predlažem mu da za izbore izađe sa sloganom-Srbija do Mauricijusa! Ili još bolje - Da vaše pare završe na Mauricijusu. Vaš Đilas.

Kurir.rs

