MILOVAN JOVANOVIĆ: Ubistvo političkog diva Japana

Jedan od najvećih državnika 21. veka, najuticajniji premijer u istoriji posleratnog Japana Šinzo Abe preminuo je u petak, 8. jula, od posledica ranjavanja. Abe je upucan dok je držao govor u kampanji za parlamentarne izbore u gradu Naru. Ubistvo bivšeg premijera izazvalo je nevericu, ne samo u Japanu, gde je nasilje retko, već i u celom svetu.

Za Japance je ova tragedija ista kao za Amerikance ona kada je ubijen američki predsednik Džon F. Kenedi 1963. Premijer Japana od 1957. do 1960. godine, Abeov deda po majci Nobusuke Kiši je 14. jula 1960. šest puta izboden u butinu zbog usvajanja sporazuma o bezbednosti potpisanog sa Amerikom. Za razliku od Abea, Kiši je uspeo da preživi jer je nož promašio glavne arterije. Šinzo Abe je bio premijer dva puta: prvi put od septembra 2006. do septembra 2007, a zatim od decembra 2012. do septembra 2020, što ga čini premijerom s najdužim stažom u istoriji demokratskih vlada Japana od 1885. Iako njegov prvi mandat nije bio posebno uspešan, drugi je preporodio zemlju političkom i ekonomskom transformacijom. Japan je danas treća po veličini nacionalna ekonomija iza SAD i Kine.

Međutim, kada je Abe drugi put preuzeo kormilo vlade 2012, situacija je bila bitno drugačija. Tada se suočavao s posledicama razornog cunamija i nuklearne katastrofe u elektrani „Fukušima“ (2011), posrnulom ekonomijom, starenjem populacije i dužničkim opterećenjem.Jedna od prvih stvari koju je Abe uveo jeste centralizacija donošenja odluka u premijerovom kabinetu. Tada je Japanu predstavio i političku ekonomiju šok terapije, pod nazivom „abenomiks“, niz monetarnih, fiskalnih, strukturnih i reformskih mera. Abe će ostati zapamćen i kao lider koji je radio na jačanju veza sa saveznicima i promeni spoljnopolitičke slike Japana. Postao je prvi japanski premijer koji je posetio Perl Harbor, mesto potopljenog ratnog broda „USS Arizona“. Održavao je dobre odnose s mnogim zapadnim liderima, pa čak i s bivšim američkim predsednikom Trampom.

Uprkos Trampovom povlačenju iz Transpacifičkog partnerstva (TPP), Abe je uspeo da ugovori novi sveobuhvatni i progresivni sporazum za transpacifičko partnerstvo. Ostvario je i sporazum o slobodnoj trgovini sa EU i ojačao relacije s Indijom, s kojom je zajedno promovisao ideju „slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika“. Odigrao je i ključnu ulogu u stvaranju Kvada (Australija, Indija, Japan i SAD). Abe je Japan ostavio boljim, snažnijim i jačim po pitanjima odbrane, ekonomije, spoljne i bezbednosne politike. Vladajući LDP i njen koalicioni partner Komeito pobedili su u nedelju, 10. jula, na izborima za gornji dom parlamenta i zadržali dvotrećinsku većinu, što je dovoljno da se potencijalno krene u reviziju restriktivnog posleratnog ustava zemlje.

Japanska vlada je 11. jula odlikovala Abea Ordenom hrizanteme, čime je postao četvrti posleratni premijer zemlje koji je dobio najvišu japansku nagradu za zasluge. Predsednik Vučić odlikovao je na Vidovdan ove godine ordenom Republike Srbije na lenti Abea zbog očuvanja prijateljskih odnosa i poboljšanja saradnje dve zemlje. Japanska vlada i japanski narod su i tokom ‘90-ih i posle dvehiljaditih mnogo puta pomagali našu zemlju raznim vrstama pomoći i donacijama u novcu i opremi.