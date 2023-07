FAMOZNO SVETISLAV BASARA: MEGADŽABAKREČENJE

Kada moja neznatnost kaže da džaba kreči, to je, kao kod krleta22, samo polovično tačno. Netačno je da baš dibidus džaba krečim - Kurir mi uredno plaća honorar - ali je tačno da džaba krečim puštajući poruke u boci u slabašnoj nadi da će neki slučajni opozicioni nalazač temeljni problem koji davi Srbiju premestiti iz dupeta u glavu, zanemariti na trenutak sadašnjost - koja je puka posledica problema - i sagledati u kom grmu leži zec rasula.

Zec rasula - koji se u međuvremenu pretvorio u Predatora iz filma Ejlijen protiv Predatora - leži u svojevremenom odsustvu političke volje - mada sam ja skloniji da kažem muda - da se istraži politička pozadina streljanja Zorana Ðinđića. Tačka. Sledi obrazloženje.

Kadija (zaboravio sam mu ime) koji je (u strahu i drhtanju i kroz zube) pročitao presudu pucačima je u obrazloženju (ili kako se to već kaže) „izrazio nadu“ (pravna kategorija?) da će istraga o političkim pozadincima (možda) biti sprovedena u nekoj maglovitoj budućnosti, a moja je neznatnost, čuvši šta kadija čita, pomislila da će, kad to vreme konačno nastupi, pucači biti nacionalni junaci srbskog panteona, poput Principa, Apisa, Puniše Račića i ostalih znamenitih srpskih atentatora. Ja to vreme, bogu hvala, neću doživeti (hm, da li baš neću, nije ono tako daleko), ali mnogi mlađi od mene hoće, a meni zdravo puca qwzr što će ga doživeti jer su debelo zaslužili da ga dožive (i prežive ako uzmognu).

Indolentna masa lenjivaca koja se sva skršena pojavi na Ðinđićevom sprovodu - iako je 96% sprovodnika do dana ubistva tražilo Ðinđićevu glavu - koja se nijednog trenutka ne zapita „ko je naredio ubistvo“, koja tokom 20 godina ne upriliči nijedne proteste sa zahtevom da se istraži politička pozadina streljanja, a koja uprkos svemu hoće da (bolje) živi u društvu bez nasilja, zaslužuje svaki qwrz koji će dobiti, ko u bulju, ko u glavu.

Koliko-toliko uređeno društvo s minimumom korupcije i nasilja ubijeno je zajedno s Ðinđićem još u embrionalnom stanju. Posledično, korupcija i nasilje neće (niti mogu) biti suzbijeni - naprotiv, samo će narastati - sve dok se politički pozadinci, makar i posmrtno, ne izvedu pred sud i dok im se, makar posmrtno, ne odrapi kazna. Ako ste u trenutku dok čitate redove - „sve dok se politički pozadinci ne izvedu pred sud“ - čuli tup zvuk kao kad pada grad, praćen serijom snažnih eksplozija, znajte da su to vrapci ispod beogradskih streha pomrli od smeha i popadali na pločnik, a da svima koji bi mogli - i morali - da pokrenu istragu o političkoj pozadini ubistva Zorana Ðinđića puca qwrz da to učine.

Vreme je da damo reč starom ciniku Kolakovskom, koji je davno rekao: biti prevaren u politici nije nikakav izgovor. Usudiću se da se „nadovežem“ na velikog filozofa mojom mišlju velikih ljudi: biti najeban u politici znači da si sam skinuo gaće. Ko ima uši - neka čuje i razume. Ko nema, taj uskoro neće imati ni gaće.