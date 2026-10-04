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Devojčica (12) je ubijena u Baltimoru tokom vikenda nakon što je izbila tuča oko parking mesta, saopštila je lokalna policija. Devojčica se našla u unakrsnoj vatri dvojice muškaraca koji su se, prema policijskim informacijama, tukli u blizini parka gde su deca igrala američki fudbal.

Kada je policija stigla na lice mesta, pronašla je devojčicu i ženu sa prostrelnim ranama. Još dva muškarca su kasnije prevezena u lokalne bolnice sa povredama povezanim sa pucnjavom. Povređena žena i dvojica muškaraca nisu u životnoj opasnosti.

Policija traga za dvojicom osumnjičenih

Komesar policije Baltimora Ričard Vorli rekao je na konferenciji za novinare da se traga za najmanje dvojicom osumnjičenih. Identitet ubijene devojčice nije objavljen.

„Znamo da je došlo do tuče između dve kukavice. Oba muškarca su pucala jedan na drugog. U toj pucnjavi, dvanaestogodišnja devojčica koja je verovatno gledala utakmicu je ubijena iz vatrenog oružja“, rekao je Vorli. Potvrdio je da devojčica nije bila meta napada i proglašena je mrtvom u bolnici.

Gradonačelnik: Ovo je jedna od najodvratnijih stvari koje sam ikada video

Incident se dogodio u subotu posle 18 časova po lokalnom vremenu. Vlasti još uvek istražuju okolnosti i apelovale su na svedoke da se jave sa informacijama. Vorli je dodao da se još ne zna tačno koliko je hitaca ispaljeno.

„Dva odrasla muškarca su se posvađala i sada je dvanaestogodišnja devojčica nestala“, rekao je gradonačelnik Baltimora Brendon Skot.

„Nikada ne bi trebalo ni da pričamo o ovakvim stvarima. Ono što se danas ovde dogodilo jedna je od najodvratnijih stvari koje sam ikada video u životu.“