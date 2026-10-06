BEZBEDNOSNI INCIDENT U DANSKOJ: Ugroženi podaci 8,8 miliona ljudi
- Ugroženi su podaci 8,8 miliona ljudi, saopštilo je ministarstvo.
- U registru se nalaze imena, adrese i podaci o socijalnom osiguranju, a ministarka Kristina Egelund slučaj je nazvala ozbiljnim bezbednosnim incidentom.
Nepoznate osobe neovlašćeno su pristupile danskom registru stanovništva i ugrozile lične podatke 8,8 miliona ljudi, saopštilo je Ministarstvo za istraživanja, obrazovanje i digitalizaciju.
Registar sadrži informacije o imenima, adresama i socijalnom osiguranju miliona ljudi, preneo je Kopenhagen post.
Kristina Egelund, ministarka za istraživanja, obrazovanje i digitalizaciju, okarakterisala je taj slučaj kao "ozbiljan bezbednosni incident".
Trenutno se sprovodi temeljna bezbednosna provera registra, a istraga je u početnoj fazi.
Ministarstvo je pozvalo građane na oprez.
CPR sistem, prema navodima ministarstva, obuhvata jedanaest miliona registrovanih građana, među kojima su i preminule osobe, kao i građani koji su se odselili u inostranstvo.
Danska ima oko šest miliona stanovnika.