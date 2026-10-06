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Nepoznate osobe neovlašćeno su pristupile danskom registru stanovništva i ugrozile lične podatke 8,8 miliona ljudi, saopštilo je Ministarstvo za istraživanja, obrazovanje i digitalizaciju.

Registar sadrži informacije o imenima, adresama i socijalnom osiguranju miliona ljudi, preneo je Kopenhagen post.

Kristina Egelund, ministarka za istraživanja, obrazovanje i digitalizaciju, okarakterisala je taj slučaj kao "ozbiljan bezbednosni incident".

Trenutno se sprovodi temeljna bezbednosna provera registra, a istraga je u početnoj fazi.

Ministarstvo je pozvalo građane na oprez.

CPR sistem, prema navodima ministarstva, obuhvata jedanaest miliona registrovanih građana, među kojima su i preminule osobe, kao i građani koji su se odselili u inostranstvo.