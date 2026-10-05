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Ukrajinska balistička raketa FP-7, razvijena i proizvedena u zemlji, prvi put je upotrebljena u borbenim dejstvima protiv Rusije, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski 1. oktobra.

"Ukrajinska taktička balistička raketa. FP-7. Prva borbena upotreba. Hvala na rezultatu. Sledeće: proizvodnja. Slava Ukrajini!", poručio je Zelenski, ne iznoseći dodatne detalje.

Na pitanje šta je raketa pogodila, savetnik Zelenskog za komunikacije kratko je odgovorio za Kyiv Independent: "Nećemo reći."

FP-7 proizvodi vodeća ukrajinska odbrambena kompanija Fire Point, a prema navodima proizvođača raketa ima domet do 250 kilometara, maksimalnu brzinu od 1.500 metara u sekundi i bojevu glavu mase 200 kilograma.

Direktorka kompanije Fire Point Irina Tereh izjavila je 10. septembra na odbrambenoj konferenciji u Poljskoj da bi FP-7 trebalo da uđe u upotrebu "u roku od nekoliko nedelja".

Ukrajinci ga vide kao jeftiniju alternativu ATACMS-u

FP-7 je zasnovan na sovjetskom presretaču 48N6 koji se koristi u sistemima protivvazdušne odbrane S-300 i S-400, ali koristi savremene komponente i proizvodne tehnike.

"Ovo će biti analog ATACMS-a, verovatno čak i sa većom bojevom glavom. Ali koštaće najmanje dvostruko manje", rekao je u martu glavni konstruktor i suosnivač kompanije Fire Point Denis Štilerman.

Štilerman je naglasio da je cilj masovna proizvodnja ovog sistema.

"Ako proizvodite dve ili tri balističke rakete mesečno, to nema smisla. To neće uticati na stanje na frontu", rekao je on.

Analitičar Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju Nazarij Barčuk izjavio je za Kijev independent da je FP-7 namenjen napadima na ciljeve na liniji fronta i u neposrednoj pozadini.

"FP-7 je namenjen ciljevima na liniji fronta i u neposrednoj pozadini, kao što su štabovi i komandna mesta, skladišta oružja, vojna oprema, uključujući radarske stanice, sisteme za elektronsko ratovanje, sisteme protivvazdušne odbrane i lansere raketa, kao i mesta za lansiranje dronova i vojnu infrastrukturu, uključujući aerodrome koji se nalaze u dometu rakete", rekao je Barčuk.

Fire Point je od osnivanja 2022. godine postao značajan ukrajinski proizvođač odbrambene opreme. Kompanija proizvodi seriju dalekometnih dronova, kao i tešku krstareću raketu FP-5 "Flamingo".