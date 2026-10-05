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Žena iz Južne Karoline optužena je da je dozvolila da njene dve male ćerke umru od gladi u porodičnoj kući.

Policija je u utorak, nakon zahteva za proveru stanja ukućana, stigla u kuću Džastin Mej u Ladsonu. Kada su policajci ušli, pronašli su njene dve ćerke, Emori Dikon, staru 33 meseca, i Harli Dikon, staru 15 meseci, mrtve, navodno usled izgladnjivanja i dehidratacije, prenosi Fox 4.

Mej je navodno stajala ispred kuće, plakala i "govorila nepovezano" kada su policajci stigli.

Prema sudskim dokumentima, rekla je policiji da se "ne seća" kada je poslednji put nahranila decu i da je znala da je "nehranjenje dece zanemarivanje".

Mej je navodno prethodne dve nedelje opisala kao period kojeg se jedva seća. Uhapšena je po dve tačke optužnice za ubistvo usled zanemarivanja deteta, prenosi WALA.

Foto: Charleston County Sheriff's Office

Policija prethodno dolazila 13 puta

Nadležne službe su i ranije dolazile u kuću Džastin Mej.

Od 10. avgusta do dana kada su devojčice pronađene mrtve, policija je 13 puta intervenisala na njenoj adresi. Tokom jedne od tih intervencija bili su prisutni i zaposleni Odeljenja za socijalne službe Južne Karoline. U drugoj su učestvovali predstavnici državnog Odeljenja za mentalno zdravlje i njegove mobilne krizne jedinice.

Nakon što je objavljen audio-snimak poziva službi 911 kojim je policija upućena na adresu, dispečer je rekao da služba "više ne obavlja provere stanja na toj adresi", što je izazvalo bes dela lokalnog stanovništva.

Šerifova kancelarija objasnila je da je od 10. avgusta primila ukupno 21 poziv u vezi sa adresom Džastin Mej i navela da tokom prethodnih intervencija nije bilo naznaka da su deca u opasnosti.

"Tokom prethodnih intervencija, policajci i zaposleni drugih službi nisu prijavili zapažanja koja bi ukazivala na neposrednu zabrinutost za dobrobit dece", saopštila je šerifova kancelarija.

"Šerifova kancelarija okruga Čarlston svesna je ogromne težine ove tragedije i izražava najdublje saučešće svima koji su pogođeni. Ostajemo čvrsto posvećeni profesionalnom, zakonitom i odgovornom služenju ovoj zajednici", navedeno je u saopštenju.

Otac devojčica je molio da potraži pomoć

Čini se da je Mej bila svesna da su ljudi iz njenog okruženja bili zabrinuti za njeno mentalno stanje. Na Fejsbuku je objavila snimke ekrana poruka koje je dobijala od članova porodice i oca devojčica, koji su je molili da potraži pomoć.

"Preklinjem te da me saslušaš. Ovo nisi ti. Preklinjem te da, molim te, potražiš pomoć", napisao joj je otac devojčica.

Napisao je i da Mej "gubi kontrolu".

"Moraš da razumeš da si, bez obzira na sve, majka Emori i Harlou. Uvek si bila dobra majka", napisao je.