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Predsednica Bugarske Ilijana Jotova sazvala je za sredu, 7. oktobar, sednicu Konsultativnog saveta za nacionalnu bezbednost (KSNS), nakon što su dronovima napadnuta dva trgovačka broda u Crnom moru, u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni.

Sednica će početi u 13 časova u zgradi Predsedništva, a glavna tema biće "Aktuelni rizici i pretnje pomorskoj bezbednosti i kritičnoj infrastrukturi Bugarske u kontekstu rata u Ukrajini".

Očekuje se da članovi Saveta razmotre bezbednosnu situaciju u Crnom moru, kao i potencijalne pretnje po kritičnu infrastrukturu zemlje koje proizlaze iz nastavka rata u Ukrajini.

Odluka Jotove usledila je nakon poziva političkih stranaka da predsednica sazove Savet zbog mogućih posledica napada po nacionalnu bezbednost Bugarske i bezbednost plovidbe u Crnom moru.

Jedan brod potonuo, 18 mornara spaseno

Dva trgovačka broda napadnuta su dronovima istočno od rta Sveti Atanas i grada Bjala, u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni.

Jedan od brodova potonuo je nakon što je pretrpeo ozbiljna strukturna oštećenja. Pokrenuta je velika operacija spasavanja, dok sudbina članova posade potonulog broda za sada nije poznata.

Na drugom brodu je nakon napada izbio požar. Svih 18 članova posade evakuisano je i spaseno uz pomoć bugarskog trajekta, dok su dvojica mornara zadobila teške povrede.

Napadi su izazvali dodatnu zabrinutost zbog mogućnosti širenja sukoba i ugrožavanja trgovačke plovidbe u Crnom moru.

Za sada nije utvrđeno poreklo dronova koji su napali brodove, odnosno da li su bili ruski ili ukrajinski.

Radev: Član 5 NATO-a ne može da bude aktiviran

Bugarski premijer Rumen Radev ocenio je da je situacija u Crnom moru "izuzetno zabrinjavajuća" i upozorio da se rat geografski širi, čime raste i rizik od šireg sukoba. On je naveo da još nije utvrđeno da li su dronovi koji su napali trgovačke brodove bili ruski ili ukrajinski.

Radev je rekao da je o incidentu obavestio NATO i Savet EU, ali je naglasio da napad ne predstavlja osnov za aktiviranje članova 4 i 5 Severnoatlantskog ugovora.

"Ovaj incident dogodio se 130 kilometara od naše obale. Iako spada u našu ekonomsku zonu, još se ne smatra teritorijalnim vodama, već se klasifikuje kao neutralne vode", rekao je Radev.

On je dodao da se slični incidenti razmatraju na nivou NATO-a, gde se donose odluke o eventualnom odgovoru.