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Policijska akcija u jednom tržnom centru, u Vankuveru, okončana je lociranjem i hapšenjem osumnjičenog prestupnika, a događaj je zabeležila kamera.

Ono što niko nije očekivao, jeste da će muškarac pokušati da se sakrije u konstrukciji plafona, kako bi izbegao čuvare reda.

Policija evakuisala ceo sprat

Gabriel Hideo je uhapšen 30. septembra, pošto ga je policija pronašla kako puzi kroz konstrukciju plafona i lomi gipsane ploče u robnoj kući Macy's.

- Naš centar je kontaktiran oko 16 časova - rekla je Kim Kap iz lokalne policijske uprave.

Po njenim rečima, zaposleni su prijavili da se neko nalazi u plafonu prodavnice i da je u blizini odeljenja za opremanje doma polomljeno više gipsanih ploča.

Na snimku se vidi trenutak kada su policajci stavili merdevine uz otvor na plafonu, dok su vatrogasci prethodno postavili dušek kako bi ublažili eventualni pad.

Zbog bezbednosti kupaca, drugi sprat objekta je evakuisan.

"Ustao i pokušao da pobegne"

Hideo je, prema navodima nadležnih, više od sat vremena puzao kroz prostor iznad plafona, dok su policajci tražili da siđe dole. Međutim, on je uporno nastavljao da se kreće kroz konstrukciju, pritom lomeći nove ploče i oštećujući rasvetu i kablove.

Kada je konačno prišao merdevinama, situacija je postala još dramatičnija.

Na snimku se vidi kako Hideo pokušava da izbegne hapšenje tako što se ponovo penje u plafonski prostor. Policajci su tada sklonili merdevine, nakon čega je izgubio oslonac i pao na dušek.

“Ustao je i pokušao da pobegne. To se nije baš najbolje završilo“, saopštila je policija.

Nekoliko čuvara reda ga je odmah oborilo na pod. Hideo se opirao, ali su ga savladali i stavili mu lisice. Potom je vezan za nosila i odveden u pritvor.